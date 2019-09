La lotta al cambiamento climatico e il contributo del gas

Cresce ancora il consumo di gas in Italia





Lo scorso mese di agosto i consumi di gas in Italia sono cresciuti del 5,5% rispetto a quelli dell’anno precedente. I dati forniti da Snam e dal Ministero dello Sviluppo Economico dimostrano che i consumi di gas nel mese di agosto di quest'anno sono ritornati ai livelli del 2008. Nel 2019 l’Italia ha consumato 49,1 miliardi di metri cubi di gas, il 5,1% in più rispetto al 2018. L’aumento dei consumi nel nostro paese è legato anche alla diminuzione della produzione di energia dal carbone e dalla riduzione delle importazioni di energia nucleare dalla Francia. E nel bilancio del gas va considerata anche la costante diminuzione della produzione nazionale, compensata dalla crescita delle importazioni.

Può un’infrastruttura disegnata per trasportare gas naturale dare un contributo alla lotta contro il cambiamento climatico? Per quanto all’apparenza controintuitiva, la risposta corretta a questa domanda è sì.È un dato di fatto che, negli ultimi anni, il mix energetico dell’Europa si sia evoluto, con una costante diminuzione del ruolo del carbone ed una parallela crescita dell’energia pulita da fonti rinnovabili. Che però non riesce ancora ad assicurare alle reti energetiche quella stabilità e quella elasticità necessarie alla vita contemporanea. E qui che entra in ballo il gas: secondo le stime più recenti, se si convertissero a gas gli impianti di produzione di energia elettrica oggi alimentati a carbone (l’Italia ha appena riaffermato la propria volontà di farlo entro il 2025), l’Europa che ha già fissato la riduzione della quantità di gas serra emessa in atmosfera del 40%, potrebbe superare di un ulteriore 5% il proprio obiettivo. Il gas è infatti il combustibile fossile a più bassa emissione di CO2 (60% in meno rispetto al carbone) ed è dunque il miglior partner per le fonti rinnovabili, il cui sviluppo è vitale nella transizione europea verso un’economia a basse emissioni di carbonio.TAP trasporterà in Europa gas naturale dai giacimenti azerbaigiani del Mar Caspio, l’area che si stima custodisca le maggiori riserve mondiali. Per l’Unione Europea si tratta della realizzazione di quel Corridoio Sud del Gas ipotizzato da anni in chiave di sicurezza energetica del continente, fino ad oggi troppo dipendente da pochissimi fornitori esterni; al contempo rafforzerà la competitività e migliorerà l’interconnessione delle reti del gas. E nel quadro della lotta al cambiamento climatico il gas di TAP aiuterà l’Europa nella transizione verso l’economia a basse emissioni di CO2, diversificando le fonti energetiche. Degli impegni italiani, contenuti nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) si è già detto, ma il gas di TAP contribuirà in maniera decisiva anche alla decarbonizzazione delle economie del sud-est europeo e dei Balcani Occidentali, in particolare delle zone in cui il settore energetico fa troppo affidamento sui combustibili fossili altamente inquinanti, come carbone e lignite.Con l’apporto di nuovi volumi di gas, il gasdotto aumenterà anche la concorrenza della materia prima, offrendo all’industria e ai consumatori condizioni più competitive nella produzione e nel riscaldamento domestico. Inoltre, migliorerà l’interconnessione delle infrastrutture del gas in Europa, senza gravare sulle finanze pubbliche.Oggi, l’avanzamento del progetto è vicino al 90%: il gasdotto è quasi pronto alla consegna del primo gas il prossimo anno e l’azienda si prepara alla nuova fase di operatività e al suo futuro ruolo di gestore del sistema di trasporto (TSO-Transmission System Operator). TAP ha anche avviato un market test per consentire agli operatori del gas di manifestare il loro interesse e successivamente acquisire accesso alla capacità incrementale a lungo termine dell’infrastruttura, mettendo così le basi per la futura espansione della capacità del gasdotto.Insomma, mentre si procede con le fasi finali della costruzione (in particolare deve essere costruita la tratta offshore di 105 km tra Albania e Italia) TAP è già alle prese con l’avvio delle operazioni commerciali e con la definizione dei servizi di trasporto e dei processi di asset management, per poter lavorare con efficienza ed efficacia quando il gasdotto entrerà nella sua fase operativa.