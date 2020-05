La formazione professionale per i giovani: una scelta alternativa alla scuola

Da oggi dopo la terza media anche in Umbria i ragazzi possono scegliere di proseguire gli studi nel sistema della formazione professionale, frequentando i corsi della Scuola dei Mestieri. Perché non si è mai troppo piccoli per iniziare ad imparare il lavoro dei propri sogni.



Cos’è la Scuola dei Mestieri

La Scuola dei Mestieri è un luogo unico in Umbria. Accreditata dalla Regione e presente nell’elenco degli Istituti selezionabili dal portale del MIUR come Centro di Formazione Professionale, è il percorso di formazione professionale rivolto ai più giovani di Ecipa Umbria.

Propone sia corsi di durata triennale che biennale, questi ultimi rivolti a tutti coloro che hanno provato la scuola superiore ed hanno capito di voler intraprendere un percorso più diretto verso il mondo del lavoro. Si avvale di partner internazionali per garantire il meglio a tutti i suoi studenti, offrendo loro la possibilità di partecipare a gite, scambi europei, eventi, visite aziendali e concorsi. Un’insieme di opportunità che permettono di imparare il proprio lavoro del futuro, grazie a molte ore di attività pratica in laboratorio, docenti estremamente qualificati e tirocini presso le migliori aziende del territorio.

8 qualifiche professionali, 9 indirizzi tra cui scegliere

Tutti i nove indirizzi della Scuola dei Mestieri sono gratuiti a conclusione del ciclo di studi vengono rilasciati diplomi di qualifica professionale legalmente riconosciuti, che garantiscono un’elevata percentuale d’inserimento nel mondo del lavoro oltre alla possibilità di avviare una propria attività imprenditoriale.



I corsi che partiranno da settembre 2020 sono:



Parrucchiere - Qualifica operatore del benessere

Il corso per imparare la professione del parrucchiere, con esperienze laboratoriali di taglio, colorazione permanente, acconciatura, cosmetologia, dermatologia e dietologia.



Estetista - Qualifica operatore del benessere

Il corso per imparare la professione dell’estetista, con esperienze laboratoriali di trucco, massaggio, manicure e pedicure, depilazione, trattamenti estetici viso/corpo, cosmetologia, dermatologia e dietologia.



Grafico Web - Qualifica operatore grafico

Il corso per imparare la professione del Grafico Web, con esperienze laboratoriali di grafica per siti web, progettazione di app, ideazione di videogame e acquisizione di immagini da drone.



Tecnico Informatica - Qualifica operatore informatico

Il corso per imparare la professione di Tecnico Informatico, con esperienze laboratoriali di assemblamento, configurazione, manutenzione e riparazione PC ed elementi di programmazione.



Addetto all’accoglienza turistica - Qualifica operatore ai servizi di promozione e accoglienza

Il corso per imparare la professione di Addetto all’accoglienza turistica, con esperienze laboratoriali di lingue straniere, front office e tour operator.



Addetto al punto vendita - Qualifica operatore ai servizi di vendita

Il corso per imparare la professione dell’Addetto al Punto Vendita, con esperienze laboratoriali di grafica, Visual merchandising e allestimento vetrine.



Artigiana della moda - Qualifica operatore delle produzioni tessili

Il corso per imparare la professione dell’Artigiana della moda, con esperienze laboratoriali di modellismo, taglio, cucito e tecniche di disegno.



Tecnico amministrazione aziendale - Qualifica operatore ai servizi d’impresa

Il corso per imparare la professione del Tecnico di Amministrazione Aziendale, con esperienze laboratoriali di informatica aziendale, gestione contabilità aziendale, marketing strategico e gestione finanziaria.



Magazziniere qualificato - Qualifica di operatore dei sistemi e servizi logistici

Il corso per imparare la professione di Magazziniere Qualificato, con esperienze laboratoriali di logistica computerizzata, cloud computing, gestione inventario e analisi merci.



Tutti gli indirizzi prevedono anche lezioni teoriche di materie base, inglese e informatica.



Ecipa Umbria: da oltre 25 anni la formazione professionale in Umbria

Ecipa Umbria è l’agenzia di formazione di CNA Umbria e da oltre 25 anni si occupa di accoglienza, orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro per tanti giovani e persone in cerca di impiego.

Ormai è un punto di riferimento per studenti, disoccupati, lavoratori ed imprese che cercano corsi concreti, utili e di qualità che facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro: circa l’82,6% dei corsisti, infatti, trova lavoro dopo aver completato il proprio ciclo di studi.

Con un corpo docente sempre aggiornato, tutor e personale professionale, competente e disponibile, nuovissime sale attrezzate con apparecchiature all’avanguardia, laboratori e kit professionali con prodotti delle migliori marche ed una rete di oltre 8000 imprese associate a CNA Umbria dove svolgere stage e tirocini formativi Ecipa Umbria è una garanzia per entrare nel mondo del lavoro.



Per informazioni e iscrizioni:

ecipaumbria.it

ecipaumbria@ecipaumbria.it

Via Fontivegge 55, Perugia 075 5173143

Facebook:

LinkedIn: Ecipa Umbria

Instagram: Tutti i nove indirizzi della Scuola dei Mestieri sono gratuiti a conclusione del ciclo di studi vengono rilasciati diplomi di qualifica professionale legalmente riconosciuti, che garantiscono un’elevata percentuale d’inserimento nel mondo del lavoro oltre alla possibilità di avviare una propria attività imprenditoriale.- Qualifica operatore del benessereIl corso per imparare la professione del parrucchiere, con esperienze laboratoriali di taglio, colorazione permanente, acconciatura, cosmetologia, dermatologia e dietologia.- Qualifica operatore del benessereIl corso per imparare la professione dell’estetista, con esperienze laboratoriali di trucco, massaggio, manicure e pedicure, depilazione, trattamenti estetici viso/corpo, cosmetologia, dermatologia e dietologia.- Qualifica operatore graficoIl corso per imparare la professione del Grafico Web, con esperienze laboratoriali di grafica per siti web, progettazione di app, ideazione di videogame e acquisizione di immagini da drone.- Qualifica operatore informaticoIl corso per imparare la professione di Tecnico Informatico, con esperienze laboratoriali di assemblamento, configurazione, manutenzione e riparazione PC ed elementi di programmazione.- Qualifica operatore ai servizi di promozione e accoglienzaIl corso per imparare la professione di Addetto all’accoglienza turistica, con esperienze laboratoriali di lingue straniere, front office e tour operator.- Qualifica operatore ai servizi di venditaIl corso per imparare la professione dell’Addetto al Punto Vendita, con esperienze laboratoriali di grafica, Visual merchandising e allestimento vetrine.- Qualifica operatore delle produzioni tessiliIl corso per imparare la professione dell’Artigiana della moda, con esperienze laboratoriali di modellismo, taglio, cucito e tecniche di disegno.- Qualifica operatore ai servizi d’impresaIl corso per imparare la professione del Tecnico di Amministrazione Aziendale, con esperienze laboratoriali di informatica aziendale, gestione contabilità aziendale, marketing strategico e gestione finanziaria.- Qualifica di operatore dei sistemi e servizi logisticiIl corso per imparare la professione di Magazziniere Qualificato, con esperienze laboratoriali di logistica computerizzata, cloud computing, gestione inventario e analisi merci.Tutti gli indirizzi prevedono anche lezioni teoriche di materie base, inglese e informatica.Ecipa Umbria è l’agenzia di formazione di CNA Umbria e da oltre 25 anni si occupa di accoglienza, orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro per tanti giovani e persone in cerca di impiego.Ormai è un punto di riferimento per studenti, disoccupati, lavoratori ed imprese che cercano corsi concreti, utili e di qualità che facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro: circa l’82,6% dei corsisti, infatti, trova lavoro dopo aver completato il proprio ciclo di studi.Con un corpo docente sempre aggiornato, tutor e personale professionale, competente e disponibile, nuovissime sale attrezzate con apparecchiature all’avanguardia, laboratori e kit professionali con prodotti delle migliori marche ed una rete di oltre 8000 imprese associate a CNA Umbria dove svolgere stage e tirocini formativi Ecipa Umbria è una garanzia per entrare nel mondo del lavoro.i:Via Fontivegge 55, Perugia 075 5173143Facebook: @ecipa.umbria LinkedIn: Ecipa UmbriaInstagram: @ecipaumbria

Ultimo aggiornamento: 14:57