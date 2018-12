© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà una festa all’insegna della meraviglia e dell’incanto quella che si appresta a vivere Roma tra la notte del 31 dicembre e l’intera giornata del 1° gennaio.E’ il Capodanno di Roma Capitale: una lunga festa, pubblica, gratuita e adatta a tutte le età, per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno varcando confini geografici, culturali, sociali con più di 100 performance, 1000 artisti provenienti da 46 paesi dei 5 continenti del mondo.24 ore di spettacolo nel cuore della Città Eterna, nella grande area pedonalizzata tra Piazza dell’Emporio, Giardino degli Aranci, Circo Massimo, via Petroselli, Lungotevere Aventino, Lungotevere dei Pierleoni e Isola Tiberina, che si trasforma per l’occasione in un emozionante paesaggio da sogno con spettacoli, performance, installazioni, musica, proiezioni e molto altro, ispirati da un tema comune, la Luna, cui si rende omaggio in occasione dei 50 anni dal primo sbarco.La Festa di Roma inizia alle 21 del 31 dicembre al Circo Massimo con una serata caratterizzata dalle performance aeree ad alto tasso di spettacolarità dei, la compagnia romana famosa in tutto il mondo che torna a esibirsi nella sua città dopo oltre 10 anni. In Ode alla luna (ore 21.10, 22.00) il collettivo accoglierà il pubblico con un omaggio all’anniversario dell’allunaggio, una performance-installazione composta da centinaia di fasci luminosi che trasformeranno metaforicamente l’area del Circo Massimo nel cratere lunare su cui atterrarono Armstrong e Aldrin. A serata inoltrata proporranno invece Carillon, Il volo del tempo (ore 22.45), un grande spettacolo di teatro urbano che si sviluppa tra la terra e il cielo, con un innovativo allestimento in cui spettacolari macchine sceniche in movimento, gigantesche scenografie volanti manovrate da autogrù idrauliche e azioni coreografiche dei danzatori-acrobati creano uno spettacolo tridimensionale che coinvolge lo spettatore a 360°La serata, presentata e animata dai dj di Dimensione Suono Roma, ospiterà anche alle 21.30 il concerto multietnico della, composta da ragazzi under 20 e diretta da Pino Pecorelli, e alle 22.15 lo spettacolo di musica e parole diIN DIFESA DELLA LUNA Breve viaggio di andata e ritorno dal Circo Massimo alla Luna in tributo a Guido Ceronetti, ai lunatici, ai seleniti, agli allunanti. Dopo la mezzanotte e lo, salirà sul palcoin un live conUna serie di installazioni artistiche si attiveranno già a partire dalla mezzanotte lungo il percorso della Festa di Roma per costruire un ideale proseguimento tra la Festa al Circo Massimo e la giornata del 1° gennaio. Su Lungotevere Aventino le imponenti Bandiere della Luna realizzate da, in via di Santa Maria in Cosmedin la scultura monumentale e luminosa Photon degli ungheresi, la riproduzione gigante di una particella elementare costituita da elementi tubolari, e Fantastic planet humanoid #4 down there dell’artista australianacon i suoi giganti umanoidi luminosi, in piazza di Sant’Anastasia l’installazione immersiva site-specific Ephemeral di, che invita lo spettatore ad immergersi in uno spazio effimero in continua mutazione caratterizzato da colori pieni, arcobaleni stroboscopici, temporali e albe. Dal Giardino degli Aranci si solleverà una enorme luna gonfiabile di 7 metri di diametro che riproduce fedelmente la crosta lunare utilizzando le immagini in alta risoluzione realizzate dalla NASA. Si tratta dell’installazione dell’artista inglese, Museum of the Moon, un’opera luminosa suggestiva che guiderà dall’alto le celebrazioni della Festa di Roma e sarà sonorizzata per l’occasione con musiche del compositore Dan Jones.Dopo il concerto all’alba (ore 07.00) al Giardino degli Aranci al suono die le numerose attività per bambini e famiglie previste dalle 10 alle 13 nelle(Cornelia, Laurentina, Goffredo Mameli e Vaccheria Nardi), dalle prime ore del pomeriggio dell’1 gennaio la festa si sposta tra piazza dell’Emporio e Lungotevere dei Pierleoni.Tantissimi sono gli omaggi spettacolari alla luna, le installazioni e le esibizioni stupefacenti, realizzate da artisti provenienti da tutte le parti del mondo, che continueranno ininterrottamente fino alle ore 21. L’intero percorso sarà trasformato in un unico “tappeto” illuminato di rosso, sorvolato dalle volte aeree create da un gioco di laser azzurri e animato da evoluzioni acrobatiche, fantastiche installazioni, scenografie mobili accompagnate da musica di ogni genere, danze e performance aeree. A completare il quadro imponenti disegni di luci e colori, videomapping, giochi pirotecnici, e suggestioni sonore.Il pomeriggio si aprirà con l’esibizione di marching band americane e cheerleaders che dalle 14.30 alle 15.15 gireranno tutto il tragitto, in collaborazione conTra le numerose performance in programma, la compagnia franceseproporrà un viaggio nel tempo attraverso la marcia di un’orda di orsi luminosi, giganti affascinanti che avanzeranno tra ballerini danzanti e un attraente maestro di cerimonie portando il loro spettacolo sulle spalle. Sullo stesso percorso farà la sua comparsa anche la compagnia belgache terrà tutti con il fiato sospeso durante la performance di circo “crossover” dal titolo Moving Poles. Cinque acrobati, si lanceranno in un gioco coreografico di danza, luci, clownerie ed effetti speciali dal forte impatto visivo, disegnando in aria una partitura di lanci, voli e rimbalzi. Ambientazioni futuristiche e virtuosismi circensi, sgargianti costumi luminosi e personaggi spiazzanti, con la loro agilità vitale e destrezza prodigiosa, coinvolgeranno gli spettatori in una lunga e imprevedibile notte di magia.Esperienze immersive per gli spettatori sono proposte anche dal collettivo(fondato da François Moncarey) con la cupola geodetica Dome, in cui le persone saranno avvolte da opere multimediali a 360° interamente dedicate alla luna e ai pianeti, e dacon l'installazione audio-video interattiva ONNPeople, in cui lo spettatore potrà plasmare la resa visiva delle immagini proiettate secondo le proprie sensazioni visive e uditive.Arrivando da via della Greca, il pubblico troverà ad accoglierlo performance e installazioni altrettanto evocative come K@osmos della compagnia spagnola. Intorno a un cosmo sollevato fino a 40 metri d’altezza, il gruppo di otto acrobati si lancerà nel vuoto secondo una coreografia regolata dalla musica eseguita dal vivo da cinque musicisti.Dall’ingresso su Lungotevere dei Pierleoni sarà possibile ammirare, tra le altre iniziative, la parata dei musicisti-artificieri. Percussioni mobili, fuoco, luci, movimento comporranno lo spettacolo Les Interventions Mobiles che illuminerà il cielo con i suoi ritmi e la sua audace messa in scena. Poco distante si muoverà una grande creatura in legno chiamata La Transumante, creata dall’artista circense. La struttura composta da centosessanta blocchi di tre metri di lunghezza attraverserà i luoghi de La Festa di Roma, animata e manipolata da dieci performer. Un vero e proprio gioco di equilibri precari e in continua mutazione prenderà vita dinanzi agli occhi del pubblico: le assi che compongono questa scultura, infatti, non sono mantenute da chiodi, viti e bulloni, ma si reggono insieme solo attraverso la pressione che ogni elemento di legno esercita sull’altro. La musica arriverà anche dall’alto grazie all’esibizione Flota…Dos realizzata da. Un pianoforte a coda appeso a 8 metri da terra sarà la porta per il mondo singolare che i due artisti costruiranno sospesi nel cielo, con delicatezza e con umorismo. Uno spettacolo fresco e sorprendente, che attraverso musica, proiezioni, luci ma soprattutto acrobazie spettacolari diventa la chiave per un universo pieno di magia, tenerezza, poesia.Anche l’Isola Tiberina avrà il suo momento di visibilità massima grazie all’intervento di uno degli artisti più acclamati del mondo:. Una sua grande opera di videomapping dialogherà con l’Isola e ne rileggerà i suoi edifici attraverso un intelligente accumulo di colori, stimoli luminosi, immagini e scritte. A pochi passi, nel cuore della Festa, in Piazza della Bocca della verità gli occhi si leveranno ancora al cielo per altre mirabolanti acrobazie. Protagonisti saranno l’italianache proporrà per l’occasione La luna bianca, una mongolfiera sospesa come la luna con un’acrobata che volteggerà sulla platea. Lei, la fata della luna scenderà fino a terra per toccare le mani degli spettatori e poi risalire volteggiando in un gioco di colori cangianti sullo sfondo buio del cielo nero. Anche il duo franceseagirà in cielo con Les amants du ciel, uno spettacolo di circo contemporaneo in cui gli attori acrobati utilizzeranno anche le tecniche della danza e del teatro per scalare tutti gli edifici circostanti: muri, torri, chiese. Con la loro performance metteranno in scena una straordinaria storia d’amore e il grande numero della donna volante prima del gran finale.Per il programma completo www.lafestadiroma.it La Festa di Roma 2019 è promossa dacon il supporto dele del Tavolo Tecnico della Produzione Culturale Contemporanea composto da l’, con la partecipazione della. Un ringraziamento particolare al MIBAC.L’organizzazione dell’evento è a cura di, regia e coordinamento artistico, il disegno luce die la cura e la realizzazione dei video diSi ringraziano per la collaborazioneMedia PartnerIngresso libero per tutti gli appuntamentiTel 060608 (tutti i giorni ore 9-19)#lafestadiroma