La concessionaria Peugeot Icar Spa racconta la Nuova Peugeot 208

Design irresistibile, atletico, seducente: è la Nuova Peugeot 208, impossibile non conoscerla e, per questo, la concessionaria Peugeot Icar Spa di Borgo Piave 93 (LT), sabato e domenica, 9 e 10 novembre, resterà aperta al pubblico, per illustrarne tutte le caratteristiche. Per quanti lo desiderassero, inoltre, presso la sede Peugeot di Aprilia (via Nettunense, km. 23), sarà anche possibile provare l’ultima nata della casa francese, un modello dallo stile inconfondibile per le sue linee e, internamente, equipaggiata con l’inedito PEUGEOT i-Cockpit® 3D.Una grande occasione, dunque, offerta dalla concessionaria Peugeot Icar Spa, che sa di promuovere un prodotto dalla personalità decisa, caratterizzato dalla silhouette bassa, il cofano allungato, le curve che ne rivelano il lato seducente, impreziosito dai colori luminosi e brillanti della carrozzeria, il tetto Black Diamond, il passaruota ed i profili dei finestrini nero lucidi, i cerchi diamantati con inserti specifici.Tre le alimentazioni disponibili della Nuova Peugeot 208: benzina, Diesel e, a partire da gennaio 2020, 100% elettrica. La Nuova Peugeot 208 si avvale della piattaforma modulare multi-energy CMPi/eCMPi, che offre la libertà di scegliere tra motore termico (benzina/Diesel) ed elettrico. A ciò si aggiunga l’eccellente livello di prestazioni e servizi: un’esemplare tenuta di strada, il peso ottimizzato, la manovrabilità, il comfort acustico e termico, questi sono solo alcuni dei vantaggi per chi voglia mettersi alla sua guida. Le motorizzazioni a benzina e Diesel di ultima generazione, ad alte prestazioni ed efficienti, PureTech e BlueHDi, offrono rendimenti economici, grazie al consumo di carburante ottimizzato ed alla dotazione del sistema Stop & Start. Da sottolineare, il nuovo cambio automatico EAT8, in grado di restituire efficienza e fluidità, con palette al volante e comandi one-touch, tutto grazie alla tecnologia Quickshift. A gennaio prossimo, inoltre, la disponibilità della Nuova Peugeot e-208 renderà evidente i tanti pregi del motore elettrico: silenziosità, potenza (da 100 KW, 136 CV), risposta immediata, grazie alla coppia di 260 Nm, autonomia fino a 340 km WLTPi, fino a 450 km NEDC correlato.Ricchissima, infine, la dotazione di dispositivi di assistenza alla guida. Il Drive Assist Plus accompagna nella conduzione semi-autonoma, grazie al monitoraggio della traiettoria, con scelta di posizione nella carreggiata e regolazione della velocità e distanza di sicurezza. L’Active Safety Brake (sistema di frenata d’emergenza automatica), funzionante fino ad 80 km/h, rileva la collisione imminente con l’auto che precede o con un pedone sulla strada. Il Full Park Assist esegue completamente i parcheggi paralleli o perpendicolari, senza richiedere alcuna azione del conducente su volante e pedali. Grazie a una videocamera sulla parte superiore del parabrezza, il Lane Keeping Assist riconosce invece le righe continue e tratteggiate, oltre al ciglio della strada, e corregge la traiettoria della vettura attivando il volante prima del superamento di questi. In ultimo, con velocità comprese tra 65 km/h e 140 km/h, il Sistema attivo di monitoraggio degli angoli ciechi avvisa il conducente della presenza di un veicolo “nascosto”, perché non immediatamente visibile.Per scoprire e provare la Nuova Peugeot l'appuntamento è presso la concessionaria Peugeot Icar Spa di Borgo Piave ( www.icarspa.it ).I residenti di Aprilia e dintorni potranno vedere e provare l'auto presso il punto vendita Peugeot Aprilia (Via Nettunense km23 / Facebook Peugeot Aprilia - tel. 069281878).Nuova Peugeot 208, sarà un piacere conoscerla.