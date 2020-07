La chirurgia conservativa per preservare il seno colpito dal tumore

Laè l’intervento che prevede l’asportazione parziale o radicale della mammella per eliminare completamente il tumore e diminuire al massimo la possibilità che alcune cellule compromesse siano rimaste in sede. Se anche i, si procede con la dissezione ascellare , per evitare che il tumore si diffonda in altre sedi. È sicuramente un’operazione invasiva che modifica profondamente l’immagine corporea ma è l’arma più potente del chirurgo per aggredire i tumori di grandi dimensioni o diffusi in più aree del seno; è quindi necessaria nei casi in cui il rischio di recidiva sarebbe più alto se si scegliesse laSe il cancro al seno tende a propagarsi, le cellule tumorali possono raggiungere i linfonodi ascellari, moltiplicarsi in questa sede e diffondersi agli altri organi. Pertanto, la chirurgia per il tumore al seno si associa quasi sempre all’analisi dei linfonodi ascellari: la tecnica più diffusa è la biopsia del linfonodo sentinella , una procedura radioguidata semplice ed efficace che ci permette di valutare il grado di invasività del tumore ee soprattutto meno invasivo.La tecnica consiste nell’identificazione e nell’analisi del “primo” linfonodo, il linfonodo sentinella, che riceve la linfa proveniente dalla zona della mammella sede del tumore: se questo contiene cellule neoplastiche si procede alla dissezione ascellare; se invece il linfonodo sentinella non contiene cellule tumorali si assume che anche gli altri linfonodi siano negativi e non sarà pertanto necessario asportarli.Oggi, doversi sottoporre a un intervento chirurgico come la mastectomia, non significa dover rinunciare alla propria femminilità. Lo scopo dellaè quello di aiutare la donna a tornare ad amare il proprio corpo, diminuendo l’impatto estetico e psicologico che l’asportazione del tumore ha provocato.La chirurgia plastica ci permette di conservare il più possibile l’aspetto, la simmetria, la forma e il volume originari, facendo sì che il nuovo seno segua armonicamente i movimenti e si adatti ai tessuti circostanti.Lapuò essere eseguita nello stesso intervento oppure dopo alcuni mesi, questo dipende da quali terapie seguiranno l’operazione.Quando parliamo di chirurgia plastica e ricostruttiva non ci riferiamo a un “vezzo” estetico ma ache attenua l’ansia e la depressione, aiuta la guarigione e migliora la qualità della vita. Ecco perché la ricostruzione mammaria è fortemente incoraggiata come parte integrante del percorso di cura.La chirurgia senologica costituisce il centro di un’che si estende dalla chirurgia conservativa a quella demolitiva, in costante collaborazione con la chirurgia plastica e ricostruttiva. Per il trattamento delle patologie mammarie, noi di SenoClinic facciamo ripetuti incontri di discussione e di confronto nei quali leda uno staff medico costituito da oltre 30 specialisti tra cui chirurghi senologi, oncologi, radiologi, chirurghi plastici, ginecologi, nutrizionisti e psicologi.- Casa di Cura Villa BenedettaCirconc. Cornelia, 65 - RomaTel. 06 36 30 34 91