La cessione del quinto è il prestito preferito da dipendenti pubblici e statali

In caso di necessità improvvise non direttamente legate a necessità dimostrabili o all’acquisto di un bene o di un servizio, il prestito con cessione del quinto è particolarmente vantaggioso, in particolare per dipendenti pubblici e statali con contratto a tempo indeterminato

La cessione del quinto è un tipo di prestito personale che, se accordato, non necessita dell’approvazione del datore di lavoro. Questo tipo di credito è molto conveniente perché non richiede altre garanzie se non lo stipendio ed ha sempre tasso fisso. Ciò che lo rende molto conveniente per i dipendenti pubblici, statali e para-statali è il fatto che non ci sarà bisogno di produrre certificazioni sull’affidabilità del datore di lavoro: sarà sufficiente consegnare il CUD e l’ultima busta paga.

Tutto quello che c’è da sapere sulla cessione del quinto

Sono in molti a cercare sui motori di ricerca “cessione del quinto come funziona”, ciò vuol dire che si fa poca informazione sull’argomento. Iniziamo col dire che questo tipo di prestito può essere richiesto da qualsiasi dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato, e quindi anche assunti da amministrazioni ed enti locali. Il prestito ha una durata variabile: la restituzione, a seconda dell’importo, può avvenire in una finestra compresa tra i 2 e i 10 anni.

Non ci sarà bisogno, poi, di bonificare mensilmente rate o autorizzare un RID: il datore di lavoro, in questo caso lo Stato o l’Ente Pubblico, si occupa di girare all’istituto direttamente la somma pattuita. Un altro vantaggio da non ignorare è il fatto che il finanziamento viene sempre concesso al miglior tasso disponibile, che rimarrà invariato per la durata del contratto. Ciò vuol dire che la rata mensile non cambierà in alcun caso. Non essendo poi previsti giustificativi di spesa (come fatture o ricevute) l’accredito della somma è pressoché immediato.

Bisogna stipulare un’assicurazione?

Per la cessione del quinto è in genere obbligatorio stipulare due tipi di polizze: la prima riguarda il rischio di perdere l’impiego, che, nel caso di dipendenti pubblici è molto basso; la seconda riguarda l’eventuale premorienza del cliente, e tutela anche gli eredi dal pagare il debito contratto. Ad ogni modo le polizze sono sempre incluse nella rata finale, e quindi nel TAEG del prestito e in nessun caso potrà essere superato il quinto dello stipendio indicato in busta paga.

In quali casi richiedere una cessione del quinto?

A differenza del prestito personale, la cessione del quinto può essere richiesta senza dover giustificare la motivazione. Ma può avere anche un’ulteriore utilità: in primis è possibile raggruppare eventualmente finanziamenti preesistenti in un’unica rata, e poi è una linea di credito a tasso relativamente basso che non influisce in particolar modo sulle finanze mensili.