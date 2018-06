Partecipa agli eventi “PORTE APERTE IN FATTORIA” e “BENVENUTI ALLA CENTRALE DEL LATTE” organizzati dalla Centrale del Latte di Rieti

Laa partecipare ai due eventi che si terranno rispettivamente:Per l’evento di Domenica 3 giugno “Porte aperte in fattoria”, organizzato dalla Filiera Latte Lazio , avrete la possibilità di visitare alcune aziende selezionate, per farvi scoprire il ciclo di produzione del latte, attraverso una visita guidata a tu per tu con i ritmi e le attività della vita in fattoria, giochi e una deliziosa degustazione di prodotti locali!Prenotazioni e info su:Per l’ evento di Domenica 10 Giugno: “Benvenuti alla Centrale del Latte” avrete la possibilità dalle ore 9,00 in poi,, di partecipare alla visita guidata della Centrale del Latte in piena attività produttiva, alle 12,30 un saluto delle autorità, alle 13 la benedizione impartita da Sua Eccellenza Domenico Pompili Vescovo di Rieti, dalle 13,30 un pranzo a base di prodotti tipici del nostro territorio, formaggi della Centrale del Latte, salumi della ditta Sano di Amatrice e la tradizionale “Amatriciana”, il tutto sapientemente preparato dal catering del ristorante Roma di Amatrice. Il servizio verrà effettuato dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Amatrice. Il pranzo è aperto a tutti coloro che volessero prendervi parte, indipendentemente dalla prenotazione del tour guidato in azienda.Alle ore 15,30/16,00 ci sarà un importante spettacolo di intrattenimento, con acrobati internazionali che si alterneranno sul palco accompagnati dalla possente voce di una vocalist londinese.Per i più piccoli, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 sarà operativa una squadra di animatori professionisti, che farà divertire i bimbi con gonfiabili, tanti giuochi e moltissime soprese.Inoltre, un laboratorio di cucina coinvolgerà adulti e piccini.Prenotazioni ed info su: