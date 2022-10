L’outdoor perfetto per il mese d’autunno

L’arrivo dell’autunno e le temperature che si abbassano, sono portatori di notevoli cambiamenti circa: abitudini, abbigliamento e sicuramente anche lo stile della propria casa! La necessità di poter dare un look diverso all’abitazione vestendola dei colori caldi che caratterizzano la stagione corrente, è notevole. Tinte arancioni e sfumature rossastre tornano ad occupare ogni angolo delle abitazioni rispecchiando il look che sposa i propri gusti.

Ma cosa succede per gli spazi esterni? L’autunno mette a dura prova l’intero outdoor e gli arredi bizzotto sono la dimostrazione di quanto sia importante adattarli alla stagione.

Partiamo dall’ovvio: è necessario far riferimento ad una tipologia di arredo che rispecchi non solo lo stile dell’intera casa, ma che ponga le sue fondamenta sulla stagione corrente. Piogge autunnali, escursioni termiche e in linea di massima l’abbassamento delle temperature, fanno del giardino uno dei punti critici della nostra abitazione perché chiaramente esposto. Diventa complicato quindi accessoriare questo spazio e renderlo vivibile, eppure, esistono alcune piccole accortezze per sfruttare al massimo questo spazio anche in autunno.

Il giardino ideale per l’autunno

Il giardino può essere arredato in tanti modi. L’importante è rispettare sempre il proprio stile e renderlo il giusto angolo di paradiso. Con molta probabilità non lo utilizzeremo come in estate, ma questo non ci impedisce di mantenerlo sempre curato. La cura degli spazi esterni infatti, è uno dei dettagli che colpisce maggiormente sia chi abita quegli stessi spazi che chi viene a farci visita, ecco perché è importante non lasciare mai nulla al caso. Sicuramente il giardino ci dà più l’idea di uno spazio esterno ma anche le terrazze, in questo caso, possono giocare un ruolo fondamentale e sostitutivo. Infatti, anche una veranda o un terrazzo semichiuso, possono essere spazi da valorizzare nei mesi autunnali e in quelli più freddi.

In generale, tra le tipologie di arredamento più gettonate, c’è da prendere sicuramente in considerazione il legno e il ferro, materiali che rendono il paesaggio rustico e molto naturale.

L’arredo per un terrazzo coperto è molto più semplice basta solo considerare elementi decorativi quali:

poltroncine;

mobili con cassetti;

cuscini;

luci delicate.

Lo stesso non si può dire del classico giardino. Questo merita infatti un tipo di arredamento più studiato. È importante trovare soluzioni che, sebbene più banali, possano dare vita ad un angolo di relax mozzafiato anche nei periodi dell’anno meno caldi. La soluzione ideale è sicuramente il ferro battuto, che regala un tocco romantico al nostro spazio verde che si tinge pian piano dei toni caldi dell’autunno.

Abbellire il giardino con un tavolo e sedie è sempre una buona idea. Stessa cosa succede per la scelta dei fiori. Preferire dei sempreverde o piante che resistono al freddo e alle piogge è la soluzione migliore se si vuole avere sempre uno spazio decoroso. Tutto questo è pensato anche per avere un giardino che non richieda una manutenzione costante. Oltre alla scelta delle piante, anche i nuovi trend come staccionate e recinti giocano un ruolo fondamentale. Il tutto va integrandosi con strumenti che servono per canalizzare al meglio le acque piovane. L’intento è quello di mantenere questi spazi non solo belli ma vivibili anche nelle stagioni autunnali e invernali, ragion per cui l’illuminazione non va sicuramente tralasciata.

Che si tratti di sere d’autunno o di sere d’estate, l’illuminazione è il valore aggiunto che caratterizza il nostro spazio aperto. Che siano spazi piccoli o ampi, è necessario scegliere la luce che predilige sempre colori accesi e luci che hanno comunque un importante impatto anche decorativo sull’outdoor. Dunque è bene scegliere sentieri ben illuminati e luci che donano personalità agli spazi.

Il giardino, per chi ha la possibilità di possederne uno, è un vero e proprio gioiello per l’abitazione. Un angolo verde in cui rilassarsi e riordinare i pensieri, il luogo che fa da teatro ai pranzi fatti nelle domeniche di sole, la cornice perfetta che racchiude risate in famiglia e i migliori momenti di relax. Prendercene cura tutto l’anno è importante e poter donare loro la giusta attenzione anche in autunno è più semplice del previsto.