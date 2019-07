L’Ospedale M.G. Vannini: nuove tecnologie, professionalità e competenza

Ultimo aggiornamento: 12:19

L’Ospedale Madre Giuseppina Vannini delle Figlie di San Camillo è un Ospedale religioso classificato, accreditato con la Regione Lazio che si trova in uno dei quartieri più popolosi della Capitale, il V Municipio, nel quartiere di Torpignattara con una lunga tradizione di attenzione al territorio. Un Ospedale romano che vanta uno storico legame con la città e con i suoi abitanti e che verrà riconosciuto con la santificazione della Fondatrice Madre Giuseppina Vannini, la prima Santa romana della sanità , che è nata, ha operato ed è morta proprio nella Capitale. L’Ospedale Vannini di recente si è completamente rinnovato, con l’acquisizione di nuove apparecchiature tecnologiche e con un’equipe medica formata da professionisti eccellenti con grande esperienza e competenza.Gli investimenti per l’innovazione tecnologica che l’Ospedale ha effettuato consentono di abbinare le conoscenze scientifiche e tecniche con gesti e atteggiamenti ricchi di umanità di tutti gli operatori sanitari, propri della tradizione e del carisma ricevuto da Madre Vannini, che impronta l’azione di assistenza e cura delle religiose camilliane. Un’attenzione a tutte le dimensioni del paziente, da quella fisica a quella emotiva, da quella sociale a quella spirituale, nel rispetto della diversità di credo e di cultura dei pazienti.La caratteristica principale dell’Ospedale è costituita proprio dalla cifra umana, dalla qualità dell’assistenza che gli operatori sanitari, laici e religiose, dell’Ospedale Madre G. Vannini delle Figlie di San Camillo offrono ai ricoverati e a chi accede agli Ambulatori e al Pronto Soccorso. Un Pronto Soccorso, Dea di 1° livello, che si trova su strada, in via dell’Acqua Bullicante, e quindi immediatamente accessibile per tutti.Ambulatori e ricoveri, anche in Day Hospital, un reparto di Ginecologia e Ostetricia, parti in analgesia e una Maternità, “Fiocchi in Ospedale”, che accoglie le gestanti con gentilezza ed esperienza, tutti i reparti di un moderno Ospedale: Chirurgia generale e Chirurgia urologica, Ortopedia e Traumatologia, Cardiologia con UTIC, Oncologia medica, Centro di rianimazione, Subintensiva e Post operatoria. Nel campo dell’urologia il Vannini è tra i cinque ospedali a Roma che applica il metodo ecofusion per la biopsia dei tumori della prostata, la laparoscopia si può avvalere di strumenti particolarmente avanzati, così come l’endoscopia e la radiologia interventistica.Un impegno per l’ umanizzazione delle cure che si basa sull’idea che un servizio pubblico vada gestito come un servizio privato ma senza fini di lucro, in un rapporto con il territorio dialettico: il quartiere è nato intorno all’Ospedale e a sua volta l’Ospedale si adegua alle esigenze del territorio.Una particolare attenzione viene rivolta ai tempi d’attesa . La presenza di un CUP gestito direttamente dall’Ospedale, che affianca il CUP regionale, ha consentito l’abbattimento delle liste di attesa per diagnostica strumentale (TAC, RM, ECO, ecc.) con risultati notevoli: 15/20 giorni di attesa per le prestazioni rispetto a una media di 60 giorni dei principali ospedali romani. Un risultato raggiunto grazie allo sforzo compiuto dall’Ospedale per migliorare sempre più la qualità dell’assistenza, impegnando risorse per l’utilizzo straordinario del personale medico-infermieristico.