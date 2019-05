L’Italia da scoprire: “Il Paese dei progetti realizzati”

Ultimo aggiornamento: 14:36

L’8xmille alla Chiesa cattolica. Un mondo di opere e gesti concreti per segnare un nuovo cammino verso la speranza e la solidarietàC’è un Paese tutto da scoprire, un paese coraggioso, solidale, creativo capace di rendere migliore l’Italia, è il “Paese dei progetti realizzati” che la Conferenza Episcopale Italiana racconta attraverso la nuova campagna dell’8xmille.Milioni di volontari, migliaia di sacerdoti e suore si impegnano ogni giorno per rendere migliore il Paese. Alla base delle opere sostenute ci sono valori come accoglienza, speranza, riscatto, conforto.Senza sprechi e con grande concretezza, il lavoro delle persone che si prodigano per gli altri all’interno dei “Progetti realizzati” mette al centro l’essere umano: è il caso della, un approdo sicuro per donne rifugiate, dell’azienda agricola anti-dipendenze a Serramanna, nel sud della Sardegna, o ancora del centro diurno per persone con disabilità a Caprarola (Viterbo) e di tanti altri progetti finanziati grazie all’8xmille. La casa d’accoglienza Betania per donne rifugiate con i loro figli è un’oasi protetta che ha aperto nel centro storico dinel 2014. È composta oggi da 4 miniappartamenti, un dormitorio da 12 posti letto con cucina, servizi e lavanderia. Cibo e vestiario, assistenza legale, psicologica e sanitaria, corsi d’italiano e un orto nel chiostro della Casa, sono i primi passi da cui ripartire per raggiungere l’autonomia dopo tanta sofferenza.Situata a Serramanna, nel sud della Sardegna, una tra le aree più povere d’Italia nella quale la disoccupazione tocca il 60% e la dispersione scolastica è al 28%., l’azienda agricola anti-dipendenze San Michele si occupa di progettare il futuro grazie a prevenzione, cura e terapia occupazionale mirata al reinserimento nell’agricoltura e nell’allevamento. La speranza è la parola d’ordine in questo luogo che, grazie all’8xmille, ha saputo dar vita a un progetto dove il lavoro e la pace sociale diventano la possibile via d’uscita dalle dipendenze. Caprarola , in provincia di Viterbo, laparrocchiale è al centro di un progetto per i tanti giovani con disabilità cognitiva e psichiatrica. Qui il primo laboratorio ricreativo ha origine nel 2016, in alcuni spazi accanto alla chiesa messi a disposizione dal parroco, ma nel giugno 2017 grazie a 31 mila euro dall’8xmille, il progetto si amplia: a Erika Polidori, psicologa, e Laura Bruziches, terapista della riabilitazione psichiatrica, sia affianca un gruppo di volontari per aiutarle a seguire 12 ragazzi. Sono storie di solitudine, di problemi economici, di disabilità eterogenee, dalla sindrome di Down a forme di autismo che oggi trovano spazio nel centro diurno che dà spazio ad attività riabilitative, dalla pittura alla musicoterapia e non solo.Nascono le prime uscite e gite per giovani che non avevano mai avuto esperienza del mondo al di fuori delle mura domestiche, le prime vacanze al mare, le notti fuori, ma anche i percorsi di autonomia per andare a comprare un gelato da soli. Si intesse un rapporto di fiducia con le famiglie che si trovano oggi supportate e non più sole. Casa Emmaus a Caserta accoglie chi vive in strada: offrendo pasti caldi e 25 posti letto per i senza dimora, oltre a uno sportello d’ascolto per riprogettare la propria vita, questo luogo fa dell’accoglienza, la vicinanza e la relazione la chiave d’accesso per la speranza e la possibilità di ritrovare un senso alla propria vita. La Casa nel Villaggio di Bologna è un progetto Caritas di residenza temporanea per detenuti ammessi alle misure alternative, in collaborazione con il carcere bolognese della Dozza. Rappresenta per i detenuti a fine pena l’ingresso ad un percorso di responsabilizzazione e inserimento lavorativo, tra tirocini e relazioni sociali costruttive e l’occasione per sottrarsi al rischio di recidiva.La mappa dei progetti finanziati grazie all’8xmille, non finisce qui: è vasta e copre il territorio italiano da Nord a Sud (e non solo, i progetti infatti si rivolgono anche a Paesi in via di sviluppo). Sono storie che raccontano non solo opere e gesti concreti, ma parlano anche di uno stile di vita alternativo possibile, capace di rispondere con impegno e speranza alla disillusione, alla frustrazione, all’insoddisfazione.