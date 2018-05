Ivass e RC auto: le modifiche apportate sulle assicurazioni automobilistiche

Sono in arrivo novità significative nel settore auto e assicurazioni, con l’entrata in vigore definitiva, prevista per il prossimo luglio, della normativa in materia di sconti assicurativi garantiti agli automobilisti più attenti e virtuosi. Vediamo i dettagli per capire come e se è possibile iniziare a risparmiare sul premio della Rc auto.Un primo passo in tema di risparmio sta nella selezione preventiva, libera e autonoma delle offerte assicurative proposte da diverse compagnie. Come sa già chi da tempo, il confronto on line e la personalizzazione dell’offerta, con l’aggiunta ragionata delle diverse garanzie accessorie o dei pacchetti di garanzie che si ritengono importanti per una tutela completa, consente di trovare più facilmente un buon compromesso tra prezzo e servizi forniti. Puntare a soluzioni 100% on line, tagliando costi di intermediazione e riducendo la burocrazia cartacea, anche grazie alle recenti norme sulla dematerializzazione degli attestati, è un’ulteriore garanzia di risparmio. Ma è certo che sul prezzo della polizza auto incidono anche altri elementi sui quali l’assicurato ha poco o nessun margine d’azione, primo tra tutti la provincia di residenza. Sappiamo infatti che la mappa dei costi assicurativi da Nord a Sud mostra un divario molto alto tra diverse province e regioni, in ragione della rischiosità che alcune zone registrano rispetto ad altre per numero e gravità dei sinistri e quindi dei rimborsi.Qualcosa potrebbe cambiare anche in questo senso con le nuove norme introdotte dal, pubblicate in Gazzetta Ufficiale e quindi applicate dalle compagnie a partire dal prossimo luglio. Le novità riguardano principalmente il sistema di scontistica che le assicurazioni sono obbligate ad attivare nei confronti degli automobilisti più disciplinati e soprattutto per coloro che scelgono di installare sulla propria auto un sistema satellitare in funzione di scatola nera, che registri correttamente le dinamiche di un eventuale incidente e limiti i casi dubbi relativi al rimborso assicurativo. Secondo il nuovo regolamento gli automobilisti residenti in città a rischio di sinistrosità elevato ma allo stesso particolarmente virtuosi, che non hanno registrato incidenti con colpa nei quattro anni precedenti e accettano di installare un sistema di monitoraggio dell’attività del veicolo come la scatola nera, hanno diritto al momento della sottoscrizione a uno specifico sconto che eviti che siano penalizzati per la sola località di residenza.Si tratterebbe di uno sconto aggiuntivo, perché indipendentemente dalla provincia di residenza, le assicurazioni saranno presto obbligate a garantire riduzioni sul premio a tutti gli automobilisti che decidono di installare una scatola nera. E non solo. Da quanto emerge dal nuovo regolamento per ottenere uno sconto sul premio è sufficiente rispettare almeno una di queste tre condizioni:installazione scatola nera o equivalente, a spese della compagniaispezione preventiva del veicolo da parte della compagnia assicuratrice, senza oneri per l’assicuratoinstallazione di un dispositivo alcolock.I dispositivi alcolock danno accesso a uno sconto dal momento che partecipano significativamente alla prevenzione degli incidenti dovuti alla guida in stato di ebbrezza. Questi strumenti infatti sono in grado di rilevare il tasso alcolemico del conducente e nel caso risultasse sopra il livello consentito per guidare in sicurezza attivano il blocco dell’avviamento del motore, impedendo così all’assicurato di circolare.Gli sconti applicati dalle compagnie a partire dalla prossima estate saranno espressi in misura percentuale sul premio assicurativo in base ai criteri di calcolo stabiliti dal regolamento dell’IVASS, al netto delle imposte e del contributo SSN. Il regolamento prevede inoltre che tutte le forme di sconto siano suddivise chiaramente in singole voci e indicate con la massima trasparenza al cliente affinché risulti evidente la riduzione apportata rispetto al valore iniziale del premio.