Istituto Universitario Progetto Uomo, l'"Universita' del sociale"

L’Istituto Universitario Progetto Uomo, sede aggregata dell’Università Pontificia Salesiana, sito in via Cardinal Salotti 1, Montefiascone (VT), è l’”Università del sociale” che forma Educatori: il compito principale dell'Educatore consta nell'instancabile volontà di promuovere la persona, fuori da meccanismi assistenzialistici, in un'ottica di benessere psicofisico e sociale che, superando il limite o la difficoltà o il bisogno intrinseci al soggetto, rendano la persona partecipe della sua crescita, con reciproco beneficio proprio e della società in cui vive.



L’offerta formativa si compone di due Corsi di Laurea triennali per Educatore Professionale e Educatore della Prima Infanzia, per lavorare prendendosi cura degli altri nelle situazioni di difficoltà e disagio, nella scuola o al fianco di anziani e bambini.

È anche possibile proseguire il percorso accademico con il Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi, per ricoprire ruoli direttivi all’interno di strutture e Comunità, con specializzazioni in ambito BES, migranti o Comunità terapeutiche. Altro percorso magistrale in Pedagogia sociale e Counseling.

Le lezioni sono articolate in otto settimane didattiche full imersion, con lezioni teoriche e laboratori pratici, a cui si alterna un periodo di tirocinio, supervisionato da una Commissione di esperti del settore, che permette direttamente l’ingresso nel mondo del lavoro.





La Biblioteca dell’Istituto organizza, inoltre, attività culturali, seminari, lezioni magistrali e workshop, che negli anni hanno visto susseguirsi ospiti illustri come Gianni Minà, Franco Ferrarotti, Goffredo Fofi, Padre Fabrizio Valletti, per citarne solo alcuni.



L’Istituto garantisce la possibilità di piani di studio personalizzati, per studenti lavoratori, e offre anche una didattica a distanza in linea con i migliori standards europei, per permettere a tutti una formazione di qualità in presenza e a distanza.



Ogni Corso ha, infine, un tutor di riferimento, un educatore professionale che si occupa dell’apprendimento e delle dinamiche di gruppo.



Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web Da 25 anni questa “Università del Sociale” prepara professionisti per strutture che si occupano di emarginazione, disagio, riabilitazione e prevenzione, o per lavorare con i minori, nei nidi e nei servi educativi: “Ci proponiamo di formare figure professionali in grado di rispondere ai bisogni educativi e alle sempre più complesse richieste del mondo del lavoro nell’ambito dei servizi alla persona nell’intero ciclo di vita”, spiega Nicolò Pisanu, preside dell’Istituto. “Il nostro intento è coniugare la professionalità, il mandato universitario e la formazione umana perché per lavorare nel sociale è indispensabile e imprescindibile”.La Biblioteca dell’Istituto organizza, inoltre, attività culturali, seminari, lezioni magistrali e workshop, che negli anni hanno visto susseguirsi ospiti illustri come Gianni Minà, Franco Ferrarotti, Goffredo Fofi, Padre Fabrizio Valletti, per citarne solo alcuni.L’Istituto garantisce la possibilità di piani di studio personalizzati, per studenti lavoratori, e offre anche una didattica a distanza in linea con i migliori standards europei, per permettere a tutti una formazione di qualità in presenza e a distanza.Ogni Corso ha, infine, un tutor di riferimento, un educatore professionale che si occupa dell’apprendimento e delle dinamiche di gruppo.Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.istitutoprogettouomo.it

Ultimo aggiornamento: 14:49