ISOMAT – Tra sogno e realtà

Quando gli intenti si fondono si trasformano in professionalità, dinamicità ed efficienza

La nostra è un’Azienda giovanissima che nasce dal sogno di un imprenditore e dei suoi dipendenti, di inserirsi in un mercato complesso ma altrettanto stimolante, come quello romano.

Giovane non vuol dire inesperto. Ognuno di noi vanta un’esperienza di almeno quindici anni nel settore ed è da qui che siamo partiti per mettere a disposizione della nostra clientela, tutti i vantaggi che solo la competenza può offrire.

Ci muoviamo nel settore delle costruzioni a secco, e siamo distributori dei migliori marchi presenti sul mercato sia per quanto riguarda il cartongesso, che l’isolamento acustico, l’isolamento termico e l’antincendio.

La nostra struttura si avvale di un magazzino di c.a. 1500mq, posizionato a pochi chilometri dal Grande Raccordo Anulare di Roma, in Via di Fioranello n. 104, all’interno del quale è possibile trovare ogni prodotto inerente il nostro settore, non solo lastre di cartongesso dunque ma anche in cemento, calcio silicato, pannelli in lana di roccia e fibra minerale per i controsoffitti, lane di roccia e lane di vetro, EPS, XPS e tutti i prodotti correlati.

Abbiamo creato una zona espositiva di grande respiro, dove poter trovare minuterie, accessori, abbigliamento da lavoro ed un apposito spazio dedicato al sistema tintometrico, con ben due macchine che possono realizzare in tempo reale i Vs sogni a colori.

Le consegne? Nessun problema, le eseguiamo grazie al supporto di numerosi vettori che ruotano intorno alla nostra attività.

All’interno degli uffici potete trovare personale altamente specializzato e cordiale, suddiviso in:

Ufficio tecnico-commerciale, pronto a rispondere alle esigenze ed alle richieste dei Clienti, a fornire documentazione tecnica ed a eseguire sopralluoghi completamente gratuiti, suggerendo la soluzione più corretta per la soluzione del problema sottoposto.

Ufficio commerciale che affianca i nostri venditori approvvigionando il materiale nel minor tempo possibile ed al migliore costo del mercato. Risponde prontamente alle richieste di certificazioni antincendio e di altra documentazione inerente i prodotti commercializzati.

Ufficio amministrativo che si occupa di seguire tutti gli aspetti contabili legati all’Azienda e che con regolarità annota ed aggiorna tutti i movimenti legati ai nostri clienti, garantendo una situazione costantemente monitorata.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Comfort acustico

Quante volte siamo entrati in ristoranti, pizzerie e altri luoghi di aggregazione ed abbiamo sofferto una grande difficoltà di comunicazione con le persone intorno a noi?

La ISOMAT S.r.l. può risolvere questo problema in collaborazione con la ECOPHON del gruppo SAINT-GOBAIN che propone pannelli in lana di vetro di alto design, oltre a BAFFLE ed ISOLE ACUSTICHE dal design sobrio ed elegante che si possono avere in forme e colori differenti, per rendere ancora più accoglienti gli ambienti.

Protezione passiva antincendio

Oggi le normative antincendio sono in continua evoluzione e spesso ci trovano impreparati; è necessario quindi rivolgersi ad un professionista del settore.

La ISOMAT S.r.l. è a completa disposizione per risolvere tutte le problematiche che si possono incontrare, dalla fornitura di materiale per la realizzazione di partizioni antincendio, alle porte tagliafuoco, gli attraversamenti, le pitture e gli intonaci intumescenti.

La protezione passiva è un caposaldo del nostro lavoro quotidiano, che svolgiamo affiancandoci a tecnici abilitati, iscritti ad albi di settore.

CONTATTI :

ISOMAT Srl

Via di Fioranello, 104 – 00134 Roma

Tel 06/86671391

commerciale@isomatsrl.it

WWW.isomatsrl.it