Intervista al Dott. Matteo Campana. In Guatemala con SULLASTRADA ONLUS

Oggi siamo in compagnia del, chirurgo plastico romano, che ha condiviso con noi la sua esperienza.Pariamo di SULLA STRADA Onlus , organizzazione non governativa.A: Si tratta di un’associazione senza scopo di lucro, fatta di persone che dedicano da anni il loro tempo le loro risorse per difendere e promuovereIn Italia e in Guatemala i progetti hanno l’obiettivo primario di migliorare le condizioni dei più deboli. SULLA STRADA ONLUS aiuta non sono solo quei bambini privi di mezzi di sostentamento, soli e spesso senza famiglia, che altrimenti non potrebbero andare a scuola o che hanno subito terribili violenze.Q: Giusto Dottor CAMPANA, ma come fare?Nata nel 2000 come associazione ONLUS, nel 2006 è stata riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri come ONG (Organizzazione Non Governativa).Finanziati per ildi nostri affezionati sostenitori, la ONLUS realizza progetti grazie all’impegno di tanti volontari.Q: Perché il Guatemala?A: Il Guatemala è un paese dell’America Centrale a forte prevalenza Maya e con una storia antichissima. Oggi conta una popolazione di 11 milioni di abitanti, metà della quale viveQuesta avventura ha inizio nel 2001, all’interno del villaggio Cerro La Granadilla.Qui, dove la piaga del lavoro minorile è altamente diffusa, i bambini dai 4 anni in su sono costretti dalla povertà a lavorare in quella che è l’occupazione principale del posto:Q: Dottor CAMPANA ma come e con quali mezzi si può cambiare? SULLA STRADA ONLUS è in Guatemala per garantire ilai bambini lavoratori, contrastare la piaga dellae per tutelare il diritto alla salute alla popolazione. attraverso l’impegno di tantiQ: Molto bene Dottore, ora vorremmo conoscere un punto di vista più soggettivo, ci può raccontare qualcosa di più personale della sua esperienza?Insieme a tanti miei colleghi, coadiuvati dal personale infermieristico volontario, mettiamo a disposizione le nostre competenze, il nostro tempo e le nostre risorse.Mi occupo in primo luogo di esiti di ustioni causate dall’insana consuetudine del lavoro minorile, impiegati come già detto nella produzione di fuochi d’artificio e delle vittime di violenza, ahimè ancora molto diffusa.Ma può capitare di dover prestare cure per qualsiasi tipo di necessità.Q: Quali sono le più grandi difficoltà che incontra e quali ostacoli ci sono nello svolgimento delle sua professione in una situazione di disagio?Lo standard di igiene e prevenzione viaggia sempre insieme a noi.La popolazione ci ascolta e ci aiuta ad aiutare ma, talvolta, è necessario far comprendere alle famiglie cosa è meglio per i loro figli. Insomma ci troviamo di fronte agli usi e alle tradizioni locali talvolta in contrasto con la medicina moderna, retaggi tipici di una società ancora in via di sviluppo.Q:per sostenere SULLA STRADA ONLUS e queste meravigliose iniziative?Si può fare moltissimo. Ad esempio con ilad esempio si può cambiare il futuro di un bambino e anche della sua famiglia, garantendogli salute, igiene e istruzione. E’ un atto concreto.è possibile accompagnare il bambino negli anni più importanti della sua crescita e restituirgli un futuro ricco di possibilità.Per ogni bambino che frequenta la nostra scuola,: solo in questo modo le famiglie possono permettersi di garantire ai loro figli un futuro diverso dallo sfruttamento.Attraverso una relazione costante, fatta di lettere, cartoline e fotografie, è possibile seguire il bambino mentre cresce e diventa grande, rimanendo al fianco della sua famiglia.Comunque anche una semplice donazione, un contributo, è un gesto importante.Q: Dottore, come concludiamo?A: In conclusione tornerò appena possibile per continuare questa avventura. Ma ogni cittadino può fare la sua piccola/grande parte sostenendo la