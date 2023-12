International Mountain Day 2023: Suzuki e Regie Auto

Prosegue il sostegno di Suzuki e Regie Auto SpA, concessionaria ufficiale di ben quattro marchi e usato nella provincia di Viterbo e sul territorio di Civitavecchia, nei confronti delle giornate mondiali, che mettono in evidenza la forte attenzione delle due aziende nei confronti dell’ambiente, questa volta impegnati nell’International Mountain Day che si svolgerà l’11 dicembre, in occasione del quale si festeggia la ventesima edizione della giornata, mirata a salvaguardare le montagne di tutto il mondo.

La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite, in occasione dell’Anno mondiale delle montagne e celebrata per la prima volta nel 2002, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza delle montagne che ricoprono circa il 27 per centro della superficie terrestre per la salute del pianeta e per il benessere di miliardi di persone in quanto hanno un fondamentale ruolo nella crescita economica sostenibile.

A causa della concentrazione di attività nelle aree urbane e la conseguente difficoltà degli spostamenti, sempre più persone hanno abbandonato le montagne e tale spostamento comporta una perdita in termini di fornitura di servizi ecosistemici e l’estinzione di molte culture forgiatesi tra il vento, la neve e gli animali selvatici. Per invertire questa tendenza si necessita di investimenti in grado di alleviare le dure condizioni di vita delle comunità montane, favorendo il ritorno della popolazione giovane in montagna, rivitalizzando così queste aree, decisioni prese ovviamente dai governi e dalle grandi associazioni.

E dato che “ogni gesto può fare la differenza”, come sostiene da sempre Suzuki, supportata da Regie Auto, ognuno di noi può, nel suo piccolo fare delle piccole azioni come raccogliere i rifiuti sui sentieri, non danneggiare la flora e la fauna, muoversi in piccoli gruppi per non disturbare gli animali.

Suzuki è sempre impegnata a realizzare veicoli attenti all’ambiente e che agevolano gli spostamenti, anche in queste aree e il personale di Regie Auto è sempre disponibile a consigliare il modello giusto di veicolo per ogni esigenza.

Inoltre le due realtà si adoperano con ogni mezzo per consegnare alle prossime generazioni un pianeta sano, realizzando una gamma Auto 100% Hybrid per ogni tipo di modello, dal più compatto al più robusto ed esprimendo il concetto di vettura ideale, come “prodotta utilizzando una minor quantità di materie prime e di energia, è capace di funzionare con consumi ed emissioni ridotti ed è costruita con parti interamente riutilizzabili”.

La gamma completa di auto ibride Suzuki: ACROSS Plug-in, SWACE, VITARA, S-CROSS, SWIFT e IGNIS per essere sempre pronti a qualsiasi avventura.

Puoi scoprire tutti i modelli da Regie Auto SpA sui territori di Viterbo e Civitavecchia.