International Dog Day 2023: Suzuki e Regie Auto

Prosegue il sostegno di Suzuki e Regie Auto SpA, concessionaria ufficiale di ben quattro marchi e usato nella provincia di Viterbo e sul territorio di Civitavecchia, nei confronti delle giornate mondiali, che mettono in evidenza oltre alla forte attenzione nei confronti dell’ambiente anche il sostegno per gli amici a quattro zampe; infatti il loro impegno questa volta pone l’attenzione per l’International Dog Day, nata nel 2004, quando Colleen Paige, una delle principali esperte americane di stili di vita per animali domestici e familiari, ha lanciato il 'national dog day', divenuto oggi l'international dog day e, in Italia, la giornata mondiale del cane al fine di celebrare il fedele amico dell’uomo e sensibilizzare l’opinione pubblica contro il fenomeno dell’abbondono.

La ricorrenza è stata celebrata per la prima volta nel 2004 negli Stati Uniti, e la data del 26 agosto si riferisce al giorno in cui la famiglia di Colleen adottò il primo cane, quando lei aveva 10 anni. Da allora, si festeggia ovunque e per le celebrazioni, è stata stilata una lista che individua sia alcune azioni per ringraziare i nostri amici animali, sia per contribuire al miglioramento delle condizioni dei cani meno fortunati, donando cibo e tutto il necessario alle organizzazioni di zona. Ma la lista prosegue consigliando anche altre tipi di azioni come il volontariato e se possibile anche adozioni.

E dato che “ogni gesto può fare la differenza”, l’attenzione di Regie Auto e Suzuki è volta a proporre veicoli che consentano un agevole trasporto dei propri amici a quattro zampe oltre ad essere veicoli attenti all’ambiente, infatti le due realtà si adoperano con ogni mezzo per consegnare alle prossime generazioni un pianeta sano, realizzando una gamma Auto 100% Hybrid per ogni tipo di modello, dal più compatto al più robusto ed esprimendo il concetto di vettura ideale, come “prodotta utilizzando una minor quantità di materie prime e di energia, è capace di funzionare con consumi ed emissioni ridotti ed è costruita con parti interamente riutilizzabili”.

La gamma completa di auto ibride Suzuki: ACROSS Plug-in, SWACE, VITARA, S-CROSS, SWIFT e IGNIS per essere sempre pronti a qualsiasi avventura anche con inostri cuccioli.

