Innovazione e tecnologia: il concetto di casa si trasforma

Come controllo la qualità dell’aria indoor? Le soluzioni spiegate

L’aria indoor è la più importante da tenere sotto controllo. Non è solo per via della pandemia da Covid-19 che si parla sempre più frequentemente dello stato di salubrità dell’aria che respiriamo fuori e in casa.

Fumo di sigarette, odori della cucina, detergenti spray e altri solventi per la pulizia di casa non fanno che aumentare il livello di inquinamento domestico. Ci si sente al sicuro tra le mura della propria abitazione ma non è proprio così! Lo affermano anche organismi istituzionali come l’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanita e l’EPA, l’Agenzia per la Protezione Ambientale che l’aria indoor può presentare un inquinamento di quasi 5 volte superiore rispetto a quello dell’aria esterna.

Per porre rimedio prima che sia l’aria stessa a nuocerci, esistono delle soluzioni domestiche che abbassano il livello di inquinamento indoor e permettono una migliore respirabilità dell’aria.

La tecnologia ci salva l’aria: VMC sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata

A venirci incontro è sempre la tecnologia: valutare la salubrità dell’aria indoor e adottare sistemi di ventilazione meccanica controllata può essere la soluzione. La cosiddetta VMC, Ventilazione Meccanica Controllata, è un sistema che permette un efficiente scambio di aria dall’interno all’esterno. È un sistema che si utilizza in locali come sale pubbliche o uffici ma è adattabile anche ad un sistema domestico.

Con degli impianti di ventilazione meccanica controllata si può garantire una migliore salubrità della salute nelle stanze e in generale nell’ambiente domestico, senza rischiare effetti negativi sull'uomo. In edifici più moderni, dove l’efficientamento energetico è elevato, avere un impianto di VMC limita anche l’umidità e gli eventuali danni della muffa.

Un ciclo di ventilazione meccanica controllata è composto da varie fasi. L’aria di casa, aspirata dal sistema a valvole e incanalata, viene ceduta al recuperatore di calore. Lì cede l’energia termica all’aria in entrata. Uno scambio che permette calore in entrata, con un’aria filtrata durante i mesi più freddi e recupera la temperatura dell’aria interna di aria fresca nei mesi più caldi.

Quali sono i benefici della Ventilazione Meccanica Controllata?

Se tutto questo ti sembra poco, ecco altri motivi per scegliere i sistemi di VMC. Sul lungo tempo, ti permette di risparmiare nei lavori di tinteggiatura di soffitti o pareti legati ai danni della condensa. Diminuire il riscaldamento o l'utilizzo dei condizionatori in estate ti fa risparmiare sul costo in bolletta. E con un sistema di ventilazione aiuti l'ambienti con emissioni zero CO2.

Un vantaggio indiretto, legato all’installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata è l’aumento del valore immobiliare dell’appartamento.

Sistemi di VMC con il cuore di rame: l’esperienza di Prana

Il rame, ottimo conduttore di elettricità, è un antimicrobico naturale. È per questo che l’esperienza di Prana ha messo a punto dei sistemi di ventilazione controllata che ti permettono di purificare l’ambiente domestico e l’aria di casa.

In grado di autosterilizzarsi, il rame è presente in diverse reticolazioni proprio per via di questa sua caratteristica in grado di distruggere il 99,9% di tutti i batteri e virus presenti nell’aria. Prana ha scelto di costruire dei sistemi di ventilazione a rame che battono la concorrenza con prezzi competitivi sul mercato. I dispositivi di Prana sono intelligenti e compatti: nessun problema di ingombri o di impatto negativo sull’arredamento grazie a forme contenute e dimensionate.

E se pensi che il silenzio sia un vantaggio del tuo appartamento, con i sistemi di VMC di Prana selezioni un regime notturno silenzioso che riduce notevolmente il rumore.

Soluzioni green per la casa: le prime tapparelle che generano energia

In Italia sempre più spesso si incentivano progetti di efficientamento energetico domestico. Solar Gaps è la prima tapparella fotovoltaica che converte automaticamente l'energia del Sole in energia pulita. Una svolta per il futuro dell’energia domestica e per la salvaguardia del pianeta!

La tapparella produce autonomamente energia rinnovabile catturando i raggi del Sole che battono sulla tua finestra. Automaticamente, mantengono l’ambiente all’interno fresco e respirabile. E il risparmio? È notevole anche in bolletta. Con un’efficienza energetica del 22,4% le celle fotovoltaiche al silicio di Solar Gaps hanno il record più alto di conversione sul mercato di riferimento.

Scegliere Solar Gaps e affidarsi all’esperienza di Prana può cambiare la tua vita e quella della tua famiglia. Per un futuro migliore, scegli l’efficienza di Prana e diventa green nella tua quotidianità.