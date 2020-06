INFORTUNIA MASSIMO RISARCIMENTO, ZERO PENSIERI

“PENSAVO CHE LA MIA VITA FOSSE AL TERMINE, ORA INVECE HO LA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE I MIEI SOGNI”



Giovane viterbese rimane coinvolto in un incidente che lo costringe a mesi di riabilitazione. Si rivolge a Infortunia e ottiene 37.000 EURO di risarcimento.

F.E., ragazzo di 22 anni residente nella provincia di Viterbo, è in auto con alcuni suoi amici di ritorno da un concerto; sono le tre del mattino e il conducente del mezzo non riesce ad evitare l’impatto con un animale selvatico che invade improvvisamente la carreggiata.

Per F.E. ed i suoi amici sono momenti di panico. L’auto sbanda e si ribalta, tutti gli occupanti rimangono gravemente feriti.

“Siamo stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Belcolle di Viterbo, le mie condizioni erano molto gravi, – dichiara F.E. – la riabilitazione è stata dura e pensavo che la mia vita fosse rovinata per sempre. Non riuscivo a credere che fosse capitato proprio a me.”

Dopo quasi dieci giorni di degenza ospedaliera e mesi di riabilitazione, accompagnati da forti dolori soprattutto all’addome, F.E. riesce a migliorare le sue condizioni e matura la volontà di ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti.

Così si è rivolto a Infortunia S.r.l.s. , società di assistenza infortunistica che opera su tutto il territorio nazionale. Riceve una consulenza gratuita da parte dei legali, che poi gestiscono la sua pratica e in breve tempo ottengono il massimo del risarcimento senza alcuna spesa di apertura pratica.

“Ero incerto sul da farsi – spiega F.E. – ma i legali di Infortunia, consigliati da un amico di famiglia, sono stati disponibili e professionali, una volta consegnati tutti i documenti richiesti si sono fatti carico della mia situazione e l’hanno risolta senza che io dovessi preoccuparmi di spese o altro. È stata una brutta esperienza quella dell’incidente, ma il peggio è passato e ora sono tornato a dedicarmi alla mia attività di impianti Hi-Fi per auto. È sempre stata la mia passione e finalmente, grazie al risarcimento, ho la possibilità di poter acquistare nuove attrezzature e far crescere la mia attività.”

Ultimo aggiornamento: 17:32