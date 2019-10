In via Gallia si fondono i sapori del made in Italy e lo stile British

Durante il Future Friendship Project, andato in scena presso la Bottiglieria Store di Via Gallia, 73, è stata presentata al pubblico italiano la nuova collezione del marchio britannico Universal Works.

La nuova linea, firmata dal designer e proprietario David Keyte, si ispira alla fiaba di Esopo “La lepre e la tartaruga”. Come ogni fiaba anche questa ha una morale e ci insegna che non bisogna mai sottovalutare le persone che ci sono intorno, avendo la presunzione di essere migliori. E inoltre ci insegna che attraverso la calma e la pazienza ognuno di noi può arrivare lontano, lontanissimo, raggiungendo anche traguardi importanti.

Keyte, nato nelle Midlands operaie inglesi degli anni Settanta ha ancorato a questi luoghi e a questa filosofia le sue radici il suo estro stilistico. Dentro ogni capo ci sono l’estro inglese e la pragmaticità uniti alla dignità degli operai inglesi, che non hanno mai rinunciato all’apparire oltre che all’essere.

Galli. Queste due parole chiave sono: passione e ricerca. Due caratteristiche protagoniste indiscusse di tutte le collezioni e di tutti i capi presenti all’interno dello store.

Oltre alla nuova collezione, connotata da questo mix tra Esopo e l’identità operaia inglese, sono state presentate in edizione limitata ed esclusiva per la Bottiglieria store dieci Bakers Jacket: si tratta di una giacca esclusiva appositamente realizzata per festeggiare e consolidare quel profondo e sempre più solido rapporto di stima ed amicizia tra le due realtà.

La serata ha avuto il suo più ovvio (e felice) epilogo nell’adiacente Tbsp Gallia Lounge Restaurant, dove si è festeggiato con cibi e drink di qualità, tra cui l’ottima Birra Sierra Nevada, il rinnovo di questa importante partnership anglo italiana.







TBSP spot, nati da una felice intuizione di Fabio Galli, sono il luogo dove provare il vero American BBQ a Roma. Si trovano presso il Mercato di Testaccio e a Ponte Milvio con un’offerta sul posto, take away e delivery. Per chi invece vuole gustare un menù completo al piatto c’è il nuovissimo ristorante TBSP di Via Gallia. spot, nati da una felice intuizione di Fabio Galli, sono il luogo dove provare il vero American BBQ a Roma. Si trovano presso il Mercato di Testaccio e a Ponte Milvio con un’offerta sul posto, take away e delivery. Per chi invece vuole gustare un menù completo al piatto c’è il nuovissimo ristorante TBSP di Via Gallia.







