In tempi di Covid-19 azienda leader nell’alta ristorazione arriva nelle case dei privati

Si tratta di, azienda di riferimento nel settore Ho.Re.Ca., che in tempi di Covid-19, attraverso il proprio portale online, ha deciso di attivare un servizio a domicilio per privati.È così, ripensandosi e rilanciandosi, che reagisce al nuovo assetto economico finanziario l’azienda di Viterbo, operante nel Centro Italia da più di trent’anni.“In un momento come questo, ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare per le aziende nostre clienti e per i cittadini” – dichiara Salvatore Zanobi, fondatore di Formasal Srl – “perciò abbiamo deciso di attivare un servizio online che ci permette di far arrivare prodotti di qualità nelle case dei cittadini”.Il servizio Formasal è stato accolto con entusiasmo dai nuovi clienti, sia quelli interessati a effettuare una scorta, sia quelli in cerca di prodotti ricercati e particolari che solo un’azienda come questa può offrire.Il servizio è effettuato nelle province di Roma, Viterbo, Terni, Perugia e Grosseto Sud, è gratuito, l’ordine minimo è di soli 50 euro e la consegna è garantita entro tre giorni.Sarà per questo e per la stima che Formasal è riuscita a costruire negli anni di lavoro, che l’iniziativa ha riscosso un grande successo.“Siamo persone che hanno costruito l’azienda con le proprie mani, sappiamo che in ogni momento, anche di difficoltà, non bisogna mai fermarsi, ma, anzi, cercare soluzioni costruttive e di pubblica utlità”.Un esempio importante per tutte le imprese che si sentono smarrite in un momento storico come questo.“Abbiamo ripensato la nostra flotta e siamo intenzionati a mantenere questo servizio, migliorandolo ulteriormente, anche dopo la crisi, per fornire prodotti ricercati e unici ai nostri clienti. Così come abbiamo puntato all’alta qualità nel settore Ho.Re.Ca, ora vogliamo fare altrettanto nelle consegne a domicilio”, conclude Zanobi.Un trend, quello della vendita online, secondo i dati ISTAT già in crescita nel 2018, le cui previsioni lo considerano uno dei settori trainanti nel futuro.