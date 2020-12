In quei pomeriggi passati davanti al flipper, la storia di noi italiani

La tecnologia è sempre alla ricerca di nuovi sviluppi e stimoli e questo è ben evidente anche nel mondo video-ludico: ormai il gamer canonico, per poter riempire qualche ora del proprio tempo, può svagarsi tramite applicazioni scaricate dallo smartphone o installare un gioco sul proprio PC.

Ma come dimenticare le origini da cui tutto è partito? Prima dei dispositivi elettronici che si conoscono oggi, i locali ospitavano i cabinati, grandi scatole a cui bastava affacciarsi per privilegiare delle meraviglie dei primi videogiochi, ma non solo: basta nominare il flipper per tornare indietro ad anni splendidi, allietati grazie a queste forme di intrattenimento sempre meno presenti.

Ma com'è nato tutto questo business legato ai videogiochi? Di seguito si indagherà sugli esordi per poter conoscere al meglio le principali fonti di intrattenimento del passato.

Flipper, un successo internazionale

Il flipper, il quale, insieme ai cabinati, rimane l'emblema dell'intrattenimento degli italiani fino agli anni 2000. Particolarmente in voga in Italia e Francia a partire dal dopoguerra, è la versione europea del pinball, di origine statunitense.

Sembra, quindi, che il gioco sia di origine americana: tuttavia, una versione simile era già presente ai tempi del Re Sole, nota con il nome di bagatelle: questa variante, ovviamente priva di ogni meccanismo tecnologico, consisteva in un piano inclinato con all'interno una pallina, da salvare a tutti i costi dalla buca facendola saltare qua e là, servendosi di una piccola stecca, simile a quella utilizzata per il biliardo.

Quindi, già nel 1700, era presente una versione primordiale di flipper: un gioco molto apprezzato dai soldati francesi, citato anche negli scritti di Dickens un secolo più avanti, fino a spopolare in tutto il mondo.

Il primo modello elettronico, però, venne costruito durante il secolo scorso dalla mente di Harry Williams, ingegnere di Stanford che applicò al piano inclinato due piccole vasche alimentate con l'elettricità: la partita era persa se lì dentro cadeva la pallina, ma quest'ultima, grazie alla corrente elettrica, veniva rigettata in campo, pronta per una nuova sfida.

In questo caso, la nascita dei cabinati è stata una meravigliosa coincidenza che ha permesso di trasmettere la bellezza del gioco flipper, già presente in antichità, anche sotto forma di gioco multimediale.

I cabinati, ottimi per socializzare, ora in declino

I videogiochi arcade, purtroppo, hanno riconosciuto anche un sostanziale declino: nel corso degli anni, sono stati lentamente sostituiti da dispositivi all'avanguardia e appetitosi per tutti gli amanti dei videogiochi. I grossi e ingombranti cabinati sono stati rimpiazzati da console sempre più compatte, funzionali, da portare ovunque con sé; tutti aspetti di cui un classico cabinato non disponeva.

In più, il 1985 vide il boom dei primi computer, che addirittura venivano preferiti alle console perché più economici. La crisi dei videogiochi arcade ha portato all'elaborazione di nuovi prodotti, più accurati e invitanti, grazie anche ad una grafica innovativa. Fu così che le sale giochi divennero sempre meno presenti sul territorio, per dare spazio a giochi a cui potersi dedicare ad ogni ora del giorno, senza recarsi fuori casa.

Questo è un elemento vincente per chi non rinuncia alla comodità delle proprie quattro mura domestiche; d'altra parte, la sala giochi regalava un'esperienza unica. Il locale, infatti, sarebbe tutt'oggi l'ambiente perfetto per garantire, come accadeva anni fa, il divertimento dato dai videogiochi e la condivisione di una vittoria insieme alle persone presenti.

Fortunatamente, una recente moda arredativa portata avanti dai rapper americani, ha riportato i flipper non solo nelle sale e nei bar, ma anche nelle abitazioni private: elemento d'arredo, un modo per passare la giornata, ma anche un'opportunità per socializzare e passare in compagnia piacevoli ore con i figli e gli amici invitati a cena.

Videogiochi arcade: la storia e i primi tentativi

Storia diversa quella dei cabinati, o coin-up, strutture che hanno riempito per anni ogni sala giochi che si rispetti: l'avvio del gioco, come suggerisce il nome inglese, presupponeva l'inserimento di una monetina o di un gettone. Numerose sono state le sperimentazioni che hanno portato i videogiochi arcade o coin-up alla loro gloriosa ascesa: i primi modelli appartengono agli anni '50 e '60, ma vissero solo in ambito accademico e non sono mai usciti sul mercato.

I primi prodotti commercializzati, invece, nacquero negli anni '70. All'inizio, queste primordiali piattaforme video-ludiche non ebbero molto successo: il primo videogioco proposto sotto questa forma è stato Computer Space, creato dalla Nutting Associates nel 1971, ma non fece particolare breccia nel cuore dei giocatori.

Il gioco chiedeva di muovere nello spazio una piccola astronave contro l'azione di alcuni temibili dischi volanti; tuttavia, le missioni erano ritenute troppo complicate da portare a termine. Ai tempi, inoltre, gli investimenti effettuati sui primi videogiochi erano enormi e questo, naturalmente, si rifletteva sul prezzo finale: spendere un minimo di 900$ per un’attività di intrattenimento era ritenuto veramente eccessivo.

La nascita di Atari e il successo delle sale giochi

Dopo tanti tentativi, il 1972 è stato l'anno cruciale che ha visto la nascita di Atari, azienda statunitense impegnata nella realizzazione di videogiochi. Il primo lanciato dalla nuovissima azienda fu Pong, con cui era possibile prender parte a una virtuale e divertente partita di Ping Pong.

Man mano, la popolarità di Atari crebbe, così come i suoi prodotti, che diedero il via a un fenomeno mondiale di videogiochi arcade negli anni '80. Tutto questo ha portato all'installazione sempre più diffusa di sale giochi, un luogo di svago e divertimento per grandi e piccini: non conosce età la meraviglia di vivere un'esperienza unica grazie all'inserimento di un semplice gettone.

Tutti potevano viziarsi per un pomeriggio grazie ai cabinati: compagnie di amici, dopo ore di studio, ma anche famiglie per passare una domenica alternativa, deliziavano la fantasia grazie al proprio gioco preferito. Tantissimi, dunque, erano i videogiochi arcade, ma alcuni sono dei veri e propri capostipiti:

Pac-Man , una creaturina sferica in grado di mangiare tutto ciò che ha di fronte;

, una creaturina sferica in grado di mangiare tutto ciò che ha di fronte; Mario Bros. , pronto ad affrontare diverse peripezie per salvare la principessa Peach;

, pronto ad affrontare diverse peripezie per salvare la principessa Peach; Tetris, un gioco di logica nato in Russia: è necessario aguzzare l'ingegno per incastrare tra loro tessere dalle forme differenti.

I cabinati regalavano emozioni uniche grazie a semplici gesti: ad esempio, bastavano alcuni pulsanti e un piccolo joystick per vivere in prima persona le avventure di Super Mario.

