In Italia è boom di banche online e il ventaglio di servizi si allarga

Negli ultimi anni in Italia è stato registrato un vero e proprio boom di banche online: un dato prevedibile, che ci si attendeva perché d'altronde non poteva andare diversamente. In un mondo sempre più informatizzato e connesso, era inevitabile che anche gli istituti bancari si aprissero alle nuove tecnologie ed è esattamente quello che è avvenuto. Se però in un primo momento c'è stata una certa diffidenza da parte della popolazione, oggi le banche online sono diventate le più gettonate perché in grado di offrire una serie di vantaggi che non si possono più trascurare.

Vediamo allora perché oggi conviene scegliere una banca online e quali sono i servizi che questi istituti di credito mettono a disposizione dei propri clienti.

I vantaggi della banca online oggi

I vantaggi offerti dalla banca online rispetto a quella tradizionale oggi sono davvero numerosi, dunque vale la pena capire nel dettaglio perché conviene optare per questa soluzione anziché scegliere un istituto bancario tradizionale.

Basta inutili perdite di tempo in filiale

Innanzitutto, le banche online consentono di risparmiare moltissimo tempo prezioso, per svolgere qualsiasi operazione. Dal bonifico al giroconto, dalla consultazione dell'estratto conto alla richiesta di un prestito, si può effettuare tutto dal proprio smartphone o dal PC di casa, senza doversi recare personalmente presso la filiale. Questo si traduce in un significativo risparmio di tempo, che al giorno d'oggi sta acquisendo sempre più valore.

Niente costi per il conto online e le transazioni

Un altro vantaggio della banca online riguarda i costi per la gestione del conto e delle varie operazioni, che sono spesso completamente gratuiti. Come sappiamo, se ci rechiamo presso uno sportello bancario ed è un operatore ad effettuare una transazione o qualsiasi altro movimento per conto nostro, il servizio prevede un costo. Con le banche online tutto questo viene eliminato visto che si opera in autonomia online, così come non viene richiesto il pagamento di alcun canone per il conto online.

Tassi d'interesse più convenienti

Per quanto riguarda i vincoli, le banche online sono vantaggiose perché sono in grado di proporre dei tassi d'interesse più convenienti e anche questo è un fattore da considerare. Inoltre viene spesso offerta maggiore libertà all'utente, che può vincolare il proprio capitale per un periodo di tempo anche limitato o svincolare senza costi.

Prodotti finanziari e investimenti

Le banche online oggi sono ancora più vantaggiose perché hanno prodotti finanziari di vario tipo e consentono di effettuare investimenti. Si possono dunque paragonare in tutto e per tutto ad un istituto di credito tradizionale, con la differenza che riescono ad offrire maggiori vantaggi dal punto di vista gestionale ed economico.

La sicurezza di un consulente sul territorio

Le migliori banche online oggi offrono anche una presenza capillare sul territorio italiano di consulenti specializzati, in grado di supportare il cliente in caso di necessità. Per molti questo è un fattore importante, perché non tutti si sentono tranquilli nell'affidare il proprio patrimonio ad un istituto di credito che non hanno la possibilità di vedere fisicamente, anche se la sicurezza viene sempre garantita.