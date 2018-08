Nuovi orizzonti: Implantologia dentale

Uno dei rami di maggiore interesse e avanguardia nella ricerca odontoiatrica è rappresentato dall’implantologia dentale, una branca che esiste da quasi 50 anni, grazie agli studi pioneristici del medico svedese P.I Branemark, e ormai ha raggiunto livelli di sicurezza, affidabilità e predicibilità nel tempo così da renderla ottimale per la sostituzione di denti persi nei pazienti adulti. Secondo recenti studi, gli impianti possono raggiungere il 95% di sopravvivenza dopo 10 anni.Le alte percentuali di successo nel lungo periodo sono subordinate al rispetto di un adeguato programma di controllo periodico del paziente (almeno semestrale) presso lo studio dentistico associato a una corretta manutenzione domiciliare giornaliera (pulizia dei denti).Lo scopo principale dell’implantologia è di ripristinare le funzioni dell’apparato masticatorio consentendo di masticare i cibi per una corretta alimentazione e digestione, ma anche quello estetico e fonetico in quanto la mancanza di uno o più denti può influire negativamente sull’aspetto del viso e sulla pronuncia di parole.L’assenza di denti (edentulismo) provoca assottigliamento del contorno labiale, invecchiamento prematuro del viso, con accentuarsi delle rughe nei solchi nasogenieni e con l’eventuale comparsa dell’effetto “codice a barre” al di sopra del labbro superiore.Quindi non stupisce che già da tempi antichi, avere denti belli significava spesso avere un corpo attraente e ben curato.In seguito alla mancanza dei denti ci sono anche delle implicazioni psicologiche con una perdita di fiducia nel sorridere, senso di vergona nel mostrare la bocca e tutto ciò comporta una diminuzione dell’autostima e impedisce di vivere in maniera naturale le relazioni interpersonali.Ma che cosa è un impianto dentale? Un impianto non è altro che una radice dentaria artificiale (vite/fixture) costituita da un materiale biocompatibile, quindi ben tollerata dall’organismo, e impiantata nell’osso mascellare o mandibolare per sostituire un dente perso, al di sopra di questa vite viene poi inserito un pilastro protesico (abutment) che sorreggerà la corona dentale protesica.L’Implantologia dentale consiste nell’inserimento chirurgico, nell’osso mascellare o mandibolare, previo uso di anestesia locale, di viti artificiali in titanio di forma conica o cilindrica che, una volta integrati nell’osso (osteointegrazione), potranno supportare uno o più denti naturali idonei a svolgere la loro funzione.Fu proprio il Prof. Branemark che parlò ha per la prima volta di "osteointegrazione" negli anni 60.Con questo termine ha voluto indicare la connessione diretta, strutturale e funzionale, fra l'osso vivente e la superficie di un impianto dentale in titanio sottoposto a carico masticatorio.I processi biologici che conducono all'osteointegrazione avvengono lentamente nel tempo, ossia dopo 2 - 3 mesi nell'osso mandibolare (più compatto) e 3 - 4 mesi in quello mascellare (meno compatto).Esistono anche, particolari situazioni cliniche dove è possibile, al momento dell'inserimento degli impianti dentali, posizionare subito la protesi dentali ( Carico Immediato ).L’implantologia dentale dei nostri giorni corona il sogno comune dei dentisti e dei pazienti ovvero ripristinare i denti perduti in modo analogo a quello naturale senza ricorrere più a fastidiose protesi rimovibili (conosciute come dentiere o scheletrati) o ponti fissi ( che comportava la monconizzazione di uno o più denti, talvolta sani, per rimpiazzare quelli mancanti ). Tutte queste tecniche oggi risultano sorpassate con implantologia dentale.Recentemente, grazie all’avvento delle nuove tecnologie, l’implantologia si è evoluta enormemente, consentendo di raggiungere obiettivi inimmaginabili fino a qualche decennio fa e permettendo di inserire impianti anche nelle zone dove non si poteva.Una grande svolta è stata data dalla radiologia digitale in 3D con la Tomografia computerizzata (TC) ,dall’uso del computer (con software dedicati alla pianificazione della posizione implantare e sistematiche CAD/CAM) e dai bio-materiali per la ricostruzione dell’osso mancante, ma di queste evoluzioni parleremo nei prossimi mesi.Rimango comunque a disposizione di voi lettori per domande e chiarimenti in proposito.Desidero congedarmi da voi con una citazione : “Un giorno senza un sorriso è un giorno perso”. (Charlie Chaplin)