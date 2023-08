Il viaggio delle plastiche (al plurale) è circolare

Sostenibilità ambientale ed economia circolare

La valorizzazione dei rifiuti oggi riveste un ruolo determinante, specialmente per ciò che riguarda quelli in plastica che richiedono una selezione accurata. La sostenibilità ambientale e l'economia circolare richiedono infatti un'attenta fase preparatoria, necessaria per poter avviare il riciclo degli imballaggi di plastica, anche mista a metallo, che provengono dalla raccolta differenziata urbana.

Come avviene la cernita della plastica? La fase viene portata a termine in modo quasi del tutto automatizzato. A seguito della prima differenziazione eseguita fra le mura domestiche dai cittadini, la selezione secondaria costituisce il passaggio necessario che precede il vero e proprio riciclo.

Questo step prevede non soltanto la pulizia, ma anche l'eliminazione dei corpi estranei che altrimenti ostacolerebbero la separazione delle plastiche, sempre tenuto conto delle differenti matrici polimeriche di cui queste sono composte.

Sappiamo bene che i quantitativi di plastica in aumento e il loro impatto sulla biodiversità influenzano in maniera determinante i cambiamenti climatici nonché il modo in cui affrontare il problema dell'inquinamento. Tutto ciò oggi avviene nell'ottica di un'economia circolare, così come previsto da anni nell'agenda politica europea.

Le sfide che oggi pongono i rifiuti plastici sono riconducibili in larga misura alla produzione e al consumo non sostenibili. Le criticità sono aumentate anche a causa della pandemia, viste le elevate quantità dei dispositivi monouso e delle mascherine che sono stati utilizzati.

Perché puntare sull'economia circolare

Negli ultimi anni non manca la consapevolezza, nonché la preoccupazione in tema di smaltimento della plastica. Per questo sono state avviate numerose iniziative per cercare di contenere i cambiamenti climatici.

Oggi è finalmente chiaro che la strategia più proficua dovrebbe prevedere il passaggio all'economia sostenibile e circolare. Così facendo si può usare la plastica in maniera responsabile, migliorandone il riutilizzo e il riciclaggio. Sarebbe quindi ideale intraprendere un processo produttivo che parta dalle materie prime rinnovabili.

Come noto il consumo e la produzione della plastica comportano il ricorso ai combustibili fossili con tutte le conseguenze negative per l'ambiente e l'evoluzione climatica; ecco, quindi, che l'economia circolare si rivela una valida opportunità per adottare una visione sostenibile e tutelare al contempo il nostro ambiente.

La linearità dei processi si è dimostrata fallimentare, proprio perché non concepisce l'economia come se fosse un cerchio destinato a rigenerare i sistemi naturali e a preservare l'equilibrio degli ecosistemi.

Solo con l'economia circolare, infatti, si riescono a evitare a monte i rifiuti ma non solo, visto che sarà possibile prolungare il ciclo di vita dei prodotti. Quest'ultimi possono essere riutilizzati per altri scopi immediatamente dopo il riciclo.

Come chiudere il cerchio della plastica

La filiera della plastica italiana prevede che per il riciclo plastica i rifiuti siano condotti presso appositi centri. In queste sedi, mediante moderni trattamenti meccanici, i materiali vengono distinti per dimensioni, polimeri e colori. Grazie a questa attività il rifiuto sarà omogeneo, così da agevolare la lavorazione. C'è comunque una quota che esce dai centri di selezione composta da plastiche eterogenee, non suscettibili di essere riciclate e note come plasmix.

A tal riguardo esistono progetti che mirano a far in modo che il plasmix possa diventare una nuova e preziosa materia, allo scopo di massimizzare il tasso del riciclaggio e della raccolta differenziata. Questo obiettivo, peraltro previsto anche dal PNRR, nonché punto determinante del capitolo Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti, potrà contribuire a tutelare il territorio.

Aiutare l'ambiente con l'economia circolare

Ognuno di noi può dare un prezioso contributo per un futuro maggiormente sostenibile.

Una volta che un oggetto in plastica ha concluso la sua funzione, i materiali di cui è composto si possono ancora sfruttare e reintrodurre, ove possibile, attraverso il riciclo. Solo così si riesce a usare continuamente un prodotto e a generare nuovo valore.



I principi su cui si fonda l'economia circolare contrastano fortemente con il classico modello economico lineare, basato invece sul seguente schema: estrazione, produzione, utilizzo, dismissione. Tale modello tradizionale, diventato oramai obsoleto, richiede inoltre grandi quantità di materiali ed energia.

La transizione verso l'economia circolare, fortemente voluta dall'Unione Europea, assicura tanti benefici, in quanto limita la perdita della biodiversità e la distruzione dei paesaggi naturali.

Altri interessanti vantaggi sono l'abbattimento delle emissioni annuali totali di gas a effetto serra e la dipendenza dalle materie prime. Creare prodotti più sostenibili fin dall'inizio è la strada giusta per abbassare il consumo di energia e delle risorse.