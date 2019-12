​IL PROGETTO DELL’ING. MARINELLI DELLA CAM: UN GIARDINO DALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PARKING DI VIA GIULIA A ROMA

Ultimo aggiornamento: 15:36

Undei silenzi che custodisce antiche meraviglie, nel cuore di una delle città più impetuose del mondo. Un’opera che potrebbe sembrare immaginifica diventerà invece tangibile, alla vista e all’incedere dei passi. Dopo un lungo iter burocratico, sono ormai prossimi i lavori che porteranno alla costruzione di un’Il giardino nascerà grazie alla partnership tra il I Municipio, presieduto da Sabrina Alfonsi (Pd) e la Cam Concessionaria, già costruttrice del parcheggio. Alberi da frutto, terrazzi, gradoni, fontane e giochi d’acqua, rampicanti e siepi saranno la cornice deirinvenuti durante i lavori. Museo dell’incanto e eden segreto aperto a tutti,A presentare ilsarà nel pomeriggio l’amministratore unico della Cam , l’, che interverrà durante la cerimonia del premio “Aacs” indetto ogni anno (quella del 2019 è la XXI edizione) dall’Associazione abitanti. L’appuntamento è alle 16.30 nella biblioteca di archeologia e storia dell’arte del Mibact, ubicata in via del Collegio Romano. “Armonia” è il tema di questa edizione. “Dieci anni fa – ricorda Marinellli – lo spazio di via Giulia era degradato, uno sfregio che sviliva il cuore della città che per censo e storia meritava ben altro decoro.. Adesso possiamo donare ai cittadini un’opera armoniosa e indispensabile per ricondurre al silenzio e alla quiete tutte le persone che ne vorranno godere se avranno voglia di attraversarla, anche soltanto per curiosità. Sboccerà un paesaggio incantevole – chiosa Marinelli – elegante per forme e colori, in armonia con l’aristocratica via del Rinascimento”.Ilè stato finanziato dalla Cam Concessionaria e realizzato da un pool di prestigiosi architetti internazionali, quali Diener e Diener, Vogt, Garofalo Miura. Per omaggiare Francesco Garofalo, scomparso prematuramente nel 2016, il I Municipio gli dedicherà l’area verde di via Giulia.