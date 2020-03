Il nuovo volto del fitness on-line

Influencer con oltre 150.000 follower.

Coadiuvata da un motivato staff di collaboratori, Alice Veglio ha da poco lanciato l’App “Bright and Fit” disponibile gratuitamente per sistemi IOS ed Android: una modalità ancora più rapida per trovare una strada per il benessere “a portata di click”.

Alice Veglio, Influencer e Personal Trainer certificata Coni, è un personaggio emergente nel mondo del fitness italiano. Modella internazionale,

“Ho cercato di creare per l’Italia un nuovo concetto di Fitness sfruttando le potenzialità del digitale. La donna di oggi ricerca il proprio benessere ma deve confrontarsi con il poco tempo a disposizione, schiacciata dagli impegni lavorativi e familiari. Il mio programma consente di ottenere risultati spettacolari senza muoversi da casa, sfruttando i momenti liberi per un movimento finalizzato ad una migliore forma fisica e seguendo contemporaneamente suggerimenti per un’alimentazione corretta.”

La popolarità di Alice dilaga anche grazie all’impatto dei Socials: dirette Facebook a cadenza settimanale, costanti posts e stories a scopo divulgativo e un canale YouTube con oltre 7.500 iscritti e video costantemente consultati con più di 200mila visualizzazioni.Le masterclass presentano contenuti altamente apprezzati dal mondo femminile: suggerimenti per la preparazione di cibi salutari, divulgazione di tematiche scientifiche legate al benessere ma soprattutto un’attenzione assoluta al mindset di base, l’atteggiamento mentale che permette di rivoluzionare il nostro approccio nella ricerca di un migliore bilanciamento psico-fisico.“Io promuovo un fitness olistico: si tratta di una nuova visione del wellness che coniuga il benessere mentale e la salute di ogni persona. Combatto da sempre per condividere esclusivamente informazioni scientificamente validate in un mondo costellato da fake news e falsi miti che disorientano e minano la capacità di seguire un percorso serio di rinnovamento.”In un momento di grande difficoltà sociale come quello in cui ci troviamo a causa dell’epidemia da Covid-19, quale occasione migliore per ritrovare un equilibrio fisico e mentale tra le mura domestiche? L’hashtag #rinascoacasa, lanciato in questi giorni dalla giovane Influencer in occasione di lezioni in diretta gratuite dedicate a tutti gli italiani, è la bandiera che indica la strada da seguire: sfruttare l’emergenza per far rinascere se stessi più sani e più forti.Il Curriculum di Alice:Alice è laureata in Economia Aziendale e in Magister scientiae olistiche presso la Libera Università Leonardo Da Vinci a Roma. È una delle poche personal trainer italiane ad essere studentessa certificata del prestigioso American College of Sports Medicine, gotha internazionale per i professionisti del fitness e della Medicina Sportiva. La sua esperienza formativa vanta partecipazioni prestigiose come quella al Dubai Carbon Centre of Excellence prima come project assistant e successivamente con l’incarico di sustainabilist journalist. Dopo aver lavorato come Junior Project Manager presso laalla Nazioni Unite nel 2018, Alice decide di dare sviluppo alla propria idea imprenditoriale: creare una piattaforma web per offrire un programma completo di fitness online che non si fermi al proporre esercizi ma che si occupi a tutto tondo del benessere psico fisico. Nel 2019 nasce Bright&Fit, uno dei primi fitness program online, interamente in lingua italiana, che promuove salute ed empowerment per tutto l’universo femminile