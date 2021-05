Il network UniCo offre consulenza alle aziende per certificazioni e formazione

I professionisti che lavorano a servizio delle imprese

Consulenza di alto livello e formazione professionale di qualità. È questo il core business di UniCo, network di professionisti che si occupa di fornire assistenza alle aziende sia pubbliche che private. La sede centrale si trova a Roma, ma il gruppo opera su tutto il territorio nazionale.

UniCo nasce da un’idea di Claudio Iunco, il team leader di riferimento della rete.

«Il nostro pool di esperti ha oltre 20 anni di esperienza – commenta Iunco -. Tutti i professionisti che collaborano con noi sono consulenti senior, estremamente qualificati, competenti e in continuo aggiornamento. I nostri requisiti di base sono efficienza, affidabilità, trasparenza e rapidità. Siamo sempre vigili, attenti a tutte le novità normative e alle richieste del mercato. Lavoriamo per fornire in tempi brevi tutte le soluzioni che occorrono al cliente».

Il problem solving è una tra le caratteristiche richieste alle società di consulenza dinamiche. Molto importante è, però, dare delle risposte adeguate in modo rapido. UniCo lo fa: «La dinamicità è un valore aggiunto nel nostro settore – conferma Iunco -. Muoversi velocemente è fondamentale, ma senza inficiare l’efficienza dei risultati».

Certificazioni ISO

Uno tra i servizi più richiesti è l’assistenza per l’ottenimento delle certificazioni ISO. Le aziende che si adeguano con il supporto di UniCo agli standard ISO di riferimento ottengono le certificazioni richieste. Le principali certificazioni riguardano: qualità, sicurezza, ambiente e, anche se non gestita dall’ambito ISO, la responsabilità sociale. Le imprese che vogliono ottenere una certificazione ISO si rivolgono a UniCo che svolge il compito di fornire tutta la documentazione necessaria per l’implementazione dei sistemi di gestione oltre che fare da tramite con gli enti di certificazione, i quali si occupano di effettuare le verifiche al fine di valutare il rilascio della certificazione stessa.

Dall’anno scorso, con l’avvento della emergenza Covid 19, la UniCo supporta le imprese che vogliono dare maggiori garanzie di prevenzione al contagio ai propri dipendenti e clienti. «Noi aiutiamo le imprese ad ottenere un attestato di conformità alla prevenzione del contagio – commenta ancora Iunco - e verifichiamo che le loro procedure di sicurezza siano idonee ed adeguate. Andiamo sul posto, facciamo le nostre valutazioni e verifichiamo se sono state rispettate tutte le normative. Eventualmente, qualora si riscontrassero problematiche, suggeriamo consigli e azioni di risoluzione per colmare il gap normativo e attuativo, in ambito covid, come del resto facciamo anche per le altre certificazioni». Questo passaggio permette di non avere complicazioni durante le fasi di verifica dall’ente preposto.

Attestazioni SOA

Un altro tipo di riconoscimento di qualifica delle aziende edili/impiantistiche è l’attestazione SOA. Il suo possesso è spesso un requisito imprescindibile delle aziende che vogliono accedere ai bandi di gara per gli appalti pubblici. I requisiti, anche in questo caso, sono molto stringenti e riguardano il possesso di caratteristiche tecniche ed economico-finanziarie.

UniCo assiste le imprese sia nella fase di valutazione dei requisiti che nella predisposizione della documentazione necessaria richiesta dagli organismi di attestazione.

Formazione professionale

Ultimo, ma non per importanza, è il servizio che UniCo offre di progettazione ed erogazione di formazione professionale alle imprese. Sono tante le aziende che si rivolgono al network per questo tipo di attività. Dipendenti e manager partecipano a corsi specifici per il proprio settore di riferimento. Non si tratta solo di essere aggiornati sull’ultima procedura prevista da una nuova legge, ma di apprendere aspetti di carattere tecnico che accrescono gli skill di alto profilo. Le società acquisiscono così competitività.

UniCo fornisce alle aziende anche una formazione ad hoc, progettata su richiesta del cliente, con un percorso personalizzato in base alle esigenze delle diverse realtà.

