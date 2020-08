Il Dott. Paolo Sbano ci spiega come trattare le ipercromie cutanee post esposizione solare

L'esposizione solare acuisce la problematica del melasma, tra i protocolli terapeutici più utilizzati per il trattamento delle ipercromie cutanee, il laser rappresenta un’opzione terapeutica tra le più efficaci. Ce ne parla il Dottor Paolo Sbano.

Dottor Sbano, quali sono i casi in cui la terapia laser rappresenta la strada più indicata per il trattamento del melasma?

Il laser a diverse lunghezze d’onda può essere utilizzato in tutti i casi di melasma, con diverse finalità e con risultati più o meno soddisfacenti per ciascun paziente. È importante a tale scopo eseguire un corretto inquadramento diagnostico del melasma (epidermico o dermico) e valutare se questo sia associato o meno a una componente vascolare superficiale. In quest’ultimo caso in particolare è possibile ottenere i risultati migliori con il trattamento laser rispetto alle terapie mediche o fisiche tradizionali.







Il trattamento consiste in una combinazione di un passaggio con laser frazionale vascolare; personalmente uso un laser 585 nm ma in letteratura sono riportati casi trattati con 595 o 532 nm, seguito da più passaggi con laser frazionale Q-switched 1064 nm.



Vi sono casi in cui questa procedura non è consigliabile?

In tutti quei casi in cui all’esame spettroscopico sia assente una componente vascolare superficiale.



Quali sono i laser più adeguati e in grado di rimuovere il pigmento?

Per la rimozione del pigmento i più usati sono i laser Q-switched a 1064, 755 e 694 nm, sia frazionati sia full-beam.



Come affrontare la problematica degli esiti cicatriziali potenzialmente legati all’utilizzo del laser?

I laser usati per il trattamento del melasma, a meno di utilizzo di parametri completamente fuori scala, non sono in grado di produrre cicatrici. Può comparire invece, come effetto collaterale, una iperpigmentazione post-infiammatoria transitoria.



Quante sedute occorrono mediamente per ottenere risultati soddisfacenti e dopo quanto tempo questi si rendono visibili?

I risultati sono evidenti già dopo tre sedute, in alcuni casi addirittura prima. Le sedute di trattamento sono distanziate da 30 giorni circa.

