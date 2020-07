Il Covid-19 non è il passato, è ancora il presente, non abbassiamo la guardia! Regione Lazio insieme all’AIOP Lazio alleati nella battaglia al Covid-19

L’emergenza Covid-19 ha reso necessaria la collaborazione tra tutti gli attori del Sistema Sanitario abbiamo così visto protagonisti sia il privato che il pubblico. L’AIOP Lazio ha affiancato la Regione in questa dura esperienza, mettendo a disposizione le proprie strutture cercando così di rispondere quanto più possibile alle esigenze che di volta in volta l’amministrazione regionale ha espresso.

Oggi il Covid-19 non è ancora il passato, ma purtroppo è il presente. Nuovi focolai hanno colpito la nostra regione.

Sia la Regione che le strutture dell’AIOP Lazio hanno oggi certamente, rispetto a tre mesi fa, maggiore consapevolezza ed esperienza nell’affrontare eventualmente una nuova emergenza, ma ciò non è sufficiente a fermare il virus. Solo comportamenti responsabili possono rallentarne la diffusione ed è per questo che raccomandiamo vivamente alle strutture, agli operatori e ai cittadini di non abbassare assolutamente la guardia .

E questo cosa significa? Significa che bisogna continuare così, adottando scrupolosamente tutte le misure di contenimento previste dalla normativa vigente, come l’utilizzo delle mascherine e dei DPI, l’osservanza del corretto comportamento della persona e tenere alta l’attenzione anche rispetto al livello di assistenza .



Ultimo aggiornamento: 14:59