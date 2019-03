Il circuito officine Lazio Gas , una soluzione al blocco del traffico

Ultimo aggiornamento: 17:23

Ricominciano giustamente le domeniche ecologiche all’insegna di una battaglia agguerrita all’inquinamento specie nelle grandi città, dove l’inquinamento la fa da padrona. Roma si ritrova protagonista per il, dopo lo stop del 13 gennaio e del 10 febbraio.Queste giornate nascono proprio per far fronte al problema inquinamento e al troppo smog che si è venuto a formare nelle città nel corso degli anni causa: sovrannumero di automobili e alimentazione delle stesse troppo inquinante. Queste giornate, istituite dal governo e dalle varie giunte di ogni città italiana consentono di riequilibrare, parzialmente, il tasso di inquinamento presente nell’aria. Ma è davvero sufficiente un blocco di qualche ora? Ovviamente la risposta è no. È per questo motivo che le case automobilistiche si sono specializzate nella produzione di auto sempre meno inquinanti come i Diesel che ad oggi sono risultati essere conveniente da un punto di vista puramente economico ma per niente ecologico alto livello di particolato rispetto alla tradizionale benzina, anzi.A tal proposito il mondo si è nettamente diviso in due:- Sud Europa (Italia, Francia, Spagna) pro-diesel- Resto del mondo contro il dieselNazioni come la Cina e il Giappone, hanno già dato l’ultimatum a questo tipo di carburante, che verrà messo fuori produzione entro il 2025, implementando la produzione di auto ibride, GPL e metano.La risposta è: certamente si! La convenienza esiste ed e tangibile e si fa sentire molto per i possessori di un’auto GPL che fino ad oggi non ne avevano mai posseduta una. Sono molteplici i motivi che ci fanno dire che le auto GPL sono convenienti:- Il rifornimento costa nettamente meno- I consumi diminuiscono- Viaggi durante i blocchi del trafficoRispetti l’ambiente apportando un inquinamento bassissimoMa per chi non ha un’auto GPL? In questi casi intervengono officine autorizzate che in poco tempo e con una spesa davvero minima posso rivoluzionare la vostra vecchia macchina trasformandola in una nuovissima auto GPL.Come nel caso del www.laziogas.it ) , un circuito di officine nato a Roma, che da oltre 30 anni opera nel settore dell’ecosostenibilità e facilita l’Un circuito di officine che è riuscita ad ampliare il proprio operato in tutto il centro Italia grazie all’impegno e alla passione della loro mission: aiutare l’ambiente e dare la possibilità a chiunque di poterinoltre fornisce assistenza ai propri clienti e propone gli impianti GPL in molteplici strutture convenzionate. Tra i loro servizi offrono l’opportunità di. Insomma, una realtà a tutto tondo che sa venire incontro alle esigenze davvero di tutti.Come abbiamo visto tra i vari vantaggi sicuramente è presente l’aspetto economico, ma in questo articolo più di tutto ci interessa vedere l’aspetto ecologico. Il GPL ad oggi è tra le fonti più pulite tra quelle che non rientrano tra le cosiddette “energie rinnovabili” e apporta al fruitore enormi vantaggi come quello di poter girare all’interno del centro storico di ogni città o durante le tanto agognate domeniche ecologiche senza preoccuparsi di incorrere in sanzioni a tutela dell’ambiente. Inoltre, per chi deve percorrere molti chilometri in un anno,è consigliato poiché oltre a garantire una prestazione sicura, abbatte il consumo ma soprattutto l’inquinamento.Inoltre le auto GPL possono transitare in qualsiasi giornata e in qualsiasi parte della città senza dover far fronte alle normative vigenti della lotta all’inquinamento. Anche durante le giornate delle targhe alterne,Assicura un mondo più pulito alle nuove generazioni, attua una scelta davvero responsabile e risparmia sotto ogni punto di