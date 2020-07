Ignis Hybrid, l’auto Suzuki perfetta nel traffico di Roma e non solo…

Dalla concessionaria Giapponesemotori a, tutta da provareche semplifica la vita delle donne, piace agli uomini e conquista i giovaniSe è vero che le donne sono "l'altra metà del cielo", la terra dà loro molto da fare e le strade trafficate ancora di più. Qualche attenuante c'è per Mao, cinese senza patente, che non aveva contemplato quale sfida fosse riservata al gentil sesso al volante. Ogni giorno le donne si avventurano nella giungla urbana diper incastrare, come in un puzzle, impegni, tempi e percorsi. A rendere più sostenibili gli spostamenti in città c'è la nuova Suzuki Ignis Hybrid . Sì, "sostenibile" è l'aggettivo che calza a pennello sul nuovo SUV ultracompatto di Suzuki, che abbiamo provato presso la concessionariadel. E ora ne siamo certi: è lei, con il fuoco che porta nel nome e un look ancora più marcato "da SUV", l'alleata perfetta contro lo stress da traffico urbano. Un’auto unica, riconoscibile nel design e dotata di tecnologie avanzate, destinata a farsi apprezzare fra leQuest’auto brilla anche per sportività, motivo in più per cui anche mariti e compagni la chiederanno in prestito (e questo preoccupa il gentil sesso!). La tecnologia 4x4 ALLGRIP rende brioso ildi Suzuki, oltre che comodo, agile ed estremamente sicuro su ogni tipo di strada. E poi i consumi contenuti, tipici delle auto ibride, sono un tratto distintivo grazie al quale questa dinamicagiapponese mette tutti d'accordo.In auto lo sguardo sulla strada e i pensieri rivolti alla riunione o al menu della cena sono un classico quotidiano che talvolta può rivelarsi pericoloso. Ladellaha rivelato doti preziose in tema di sicurezza alla guida, grazie a sistemi di assistenza a bordo come "Guidadritto" per il mantenimento della corsia, "Restasveglio" per il monitoraggio dei colpi di sonno e "Attentofrena" per la frenata d'emergenza.è un'auto che ci ha convinto e conquistato, per le sue qualità ma soprattutto per i numerosi vantaggi che l'ibrido porta con sè, garantendoci un notevole risparmio: l', la libertà di circolare a Roma anche in caso di, l’opportunità di parcheggiare gratis negli spazi contrassegnati dae l’ accesso libero alle zone alimitato (ZTL). Nel caos romano, il test drive a bordo dellaci ha fatto sentire dei privilegiati, più liberi e rilassati nel percorrere le strade che ogni giorno ci portano da un capo all'altro della città. Una sensazione impagabile! Ed è un lusso accessibile perchè, proponee le altrea condizioni molto vantaggiose.ti consente di sfruttare lepreviste dall'Ecobonus 2020: incentivi validi fino al 31 dicembre 2021 per chi rottama il proprio veicolo omologato alle classi Euro 1, 2, 3 o 4 per acquistare un’autovettura nuova, con ridotte emissioni di CO2. A questo si aggiunge un'altra opportunità che ci aiuta a ripartire al meglio: acquistarecon un finanziamento Agos versando la prima rata solo 6 mesi dopo la firma del contratto. Con(come tutte le concessionarie Suzuki che aderiscono all'iniziativa) offre inoltre un’estensione della garanzia ufficiale dell’auto fino a cinque anni mentre consono inclusi tre anni di copertura assicurativa contro incendio totale e parziale.Il quadro è chiaro:è l'auto che fa al caso nostro. Performance, comfort, sicurezza, risparmio ci hanno definitivamente convinto. Acquistarla a Roma, inoltre, significa contare sulle garanzie del Gruppo Apollonj Ghetti : ottima assistenza da parte dell’prima e dopo l’acquisto dell’auto; auto di cortesia durante la permanenza in officina e, in carrozzeria, cambio gomme e manutenzione con ampia disponibilità di ricambi.La concessionaria romana offre inoltre un'ampia gamma di auto nuove, usate, aziendali e a Km 0, sia di Suzuki sia di altri brand. Senza dimenticare le soluzioni di noleggio a lungo termine.Per prenotare gratuitamente il test drive dellasi può contattare laal numero di telefonooppure scrivendo a info@gruppoapollonjghetti.com oppure ci si può recare presso i due show room della concessionaria sul Grande Raccordo Anulare, Uscita 18 in Via Silicella 111 c/d (Casilina) e in Via di settebagni 702, Uscita 9 del Grande Raccordo Anulare (Bel Poggio- Fidene) per le auto aziendali e usate