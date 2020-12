IDM ASSICURA è ora SOCIETA’ BENEFIT

La prima fase della pandemia da COVID-19 ha congelato le nostre vite che sono state colte come da un fermo immagine.

Quella sospensione forzata temporale ha dato modo a tutti di riflettere bene sul passato, sul “fatto” e “non fatto” e sul futuro “cosa fare non appena possibile, “cosa non fare più” non appena si fossero riprese le attività.

In questa riflessione, IDM ASSICURA ha rivisto la sua storia.

IDM ASSICURA è un’agenzia di intermediazione che opera da oltre 20 anni in campo assicurativo nella provincia di Viterbo attraverso le due agenzie di Tuscania e Montefiascone ma anche a Milano e in Provincia di Bergamo attraverso l’agenzia di Treviglio (BG).

Negli anni l’azienda è cresciuta numericamente e oggi vanta un gruppo di lavoro di circa 50 persone, un team coeso e ben organizzato a disposizione di circa 20.000 clienti, siano essi individui o aziende.

Le competenze e il supporto assicurativo vanno dunque dalla linea dedicata alla PERSONA, al settore welfare a quella dedicata alle AZIENDE tra le quali si annoverano grandi enti, grandi gruppi aziendali, associazioni di impresa, associazioni di categoria.

E’ divenuto principale fornitore di prodotti assicurativi per molti primari broker.

Negli anni ha istaurato rapporti con diversi istituti di credito anche a livello nazionale, il più recente con Banca Lazio Nord, di particolare rilievo per contiguità territoriale e per l’attenzione alla tematica del risparmio e investimento.

Importante nel contesto territoriale anche la collaborazione con l’Assofrutti, la più grande associazione di produttori di frutta in guscio, con la quale è stato intrapreso un percorso di sensibilizzazione sulla fondamentale importanza della protezione dalle avversità climatiche, ormai non più così inconsuete.

Ultimo, ma certamente non ultimo per importanza, la storica vicinanza alla Compagnia Italiana Assicurazioni Spa e al Gruppo Reale Mutua con i quali ha condiviso obiettivi per decenni, ambizioni, e grazie ai quali è potuta anche crescere nella competenza, nella formazione di risorse umane in modo da poter essere anche al servizio di altri intermediari, aspirando ad essere soggetto aggregatore.

Al termine di questa panoramica IDM ASSICURA avrebbe potuto riprendere quindi le attività, la vita lavorativa di sempre senza soluzione di continuità ma aleggiava in azienda un pensiero condiviso: tutto questo “NON BASTA”.

Di lì l’azzardo in un campo non consono ad un’agenzia di intermediazione assicurativa, dotarsi di una nuova MISSION, al pari importante di quella del mestiere di sempre: DARE BENEFICIO ANCHE AGLI ALTRI, divenire SOCIETA’ BENEFIT.

IDM ASSICURA ha deciso così di formalizzare nel proprio oggetto sociale e nella propria missione aziendale la volontà strutturata ed organizzata di restituire al territorio, per il tramite dei propri consiglieri, dipendenti e collaboratori, i benefici ricevuti in venti anni di attività dal territorio, intendendo con beneficio non solo i proventi economici ma il lavoro che le è stato consentito di svolgere, implementare, potenziare e ampliare.

IDM ASSICURA SOCIETA’ BENEFIT ha ora dunque due anime, una profit tradizionalmente legata al mondo assicurativo ed un’altra concentrata a dare beneficio a cerchi sempre meno concentrici che dal proprio nucleo fatto dai dipendenti e collaboratori si dipana verso i clienti fino ad arrivare alla comunità civile.

Si tratta non di mere erogazioni liberali, ma di un lavoro sapientemente organizzato e sottoposto a controllo e vigilanza che seleziona progetti benefit da realizzare ogni anno, monitorandone l’efficacia e il vantaggio per tutti, stakeholders interni ed esterni.

Progetti che vedono il coinvolgimento attivo e concretamente operativo di tutto il gruppo di lavoro che si è reso disponibile e favorevole a dedicare tempo ed energie con il solo obiettivo di essere al servizio, di creare beneficio per generare sostenibilità e valore nel mondo in cui opera l’azienda.

Quello in cui si muove IDM ASSICURA società Benefit oggi, è un campo tutto nuovo. Quelli di IDM in questo senso sono inevitabilmente alle prime armi ma sanno cosa vogliono: vogliono che l’azienda assicurativa sia un ambiente attento alla valorizzazione delle persone nel loro ruolo lavorativo e familiare, un luogo dove si opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente, in cui si promuove la crescita culturale e lo sviluppo del territorio, il tutto per creare una prosperità durevole e condivisa per la società civile.

