I vantaggi della digitalizzazione dei documenti

La conservazione dei documenti è una esigenza per tutte le aziende: ecco perché è necessario rivolgersi ad esperti del settore per concordare strategie di gestione e archiviazione.

Avete presente quegli ingombranti archivi pieni zeppi di documenti cartacei in cui, per ricercare ciò che ci occorre, magari si spendono ore e ore di lavoro? Ecco: tutto questo potrebbe – e dovrebbe – diventare un ricordo. La gestione della documentazione, infatti, se non fatta correttamente, non solo può diventare un onere ma anche causa di inefficienza e perdita di competitività. Viceversa, una buona gestione documentale rende molto più agevole lo svolgimento del lavoro quotidiano e l’erogazione del servizio. In quest’ottica, molte aziende, dalla piccola alla media e grande impresa, stanno ricorrendo alla cosiddetta digitalizzazione dei documenti. “L’archiviazione ottica – ci spiega Christian Messina, General Manager di GAP Gestione Archivi, innovativa start-up nel settore - è la procedura di trasformazione dei documenti cartacei in digitali, grazie alla quale è possibile usufruire di detti documenti tramite comuni strumenti digitali (pc e/o tablet) ed in qualsiasi momento. Il passo successivo, e direi ultimo, della procedura si definisce “archiviazione ottica sostitutiva” e si realizza quando, terminato il processo di digitalizzazione, si procede con l’applicazione di firma digitale e marca temporale che sanciscono l’unicità del documento digitalizzato”. E’ solo da questo momento in poi che la legge permette la distruzione della cartaceo: da qui il termine “sostitutiva” in quanto il digitale (PDF) sostituisce la carta in tutto e per tutto. “La conservazione fisica – continua il General Manager di GAP - è invece l’attività di custodia e gestione dei documenti cartacei per conto dei clienti: hangar idonei allo stoccaggio, sicuri e protetti, gestione delle richieste di copia dei documenti ed invio via mail entro pochi minuti, ritiro e riconsegna in poche ore”.

Conservazione e digitalizzazione: cosa dice la legge

La conservazione dei documenti da parte di aziende private è una necessità dettata da obblighi di legge. A seconda del documento emesso, infatti, questo deve essere conservato per un determinato periodo di tempo (generalmente si va da un minimo di un anno a un massimo di dieci anni) poiché deve essere prodotto in caso di controlli o verifiche da parte degli enti preposti a farlo. E’ il decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 a stabilire le regole di come eseguire la conservazione digitale dei documenti informatici, e l’art.43 primo comma riporta testualmente che “Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.”. Queste linee guida che regolano l’archiviazione sostitutiva sono il D.L. 52/2004, la circolare CNIPA num. 36/E del 2006, e le attuali indicazioni definite dall’AGiD, oggi organo di controllo. La garanzia d’autenticità dei documenti digitalizzati e la loro reperibilità, pertanto, saranno effettive solo se la conservazione ha seguito canoni ben precisi.

I vantaggi della digitalizzazione

Digitalizzare documenti è una fase estremamente delicata che va svolta nella maniera giusta e con competenze specifiche. Notevoli, però, i vantaggi:

Comodità di fruizione;

Eliminazione spazi in azienda e loro riutilizzo;

Distruzione della carta (a norma di legge)

Considerevoli anche i vantaggi economici: “L’eliminazione dei costi di gestione e stoccaggio interno con riutilizzo degli spazi aziendali, l’eliminazione delle figure di archivisti e il loro riposizionamento in organico, personale impiegatizio non più incaricato di ricercare documenti storici sono alcuni esempi dell’ottimizzazione e del risparmio economico di un’azienda che ricorre alla digitalizzazione” precisa Christian Messina.

Perché ricorrere all’outsourcing

L’outsourcing, ovvero appaltare ad una società esterna la gestione documentale, semplifica un’operazione che potrebbe rivelarsi complessa da coordinare internamente. “Il fornitore – conclude Christian Messina General Manager di GAP Gestione Archivi - si relaziona con il cliente in modo da concordare un sistema di conservazione, unicamente in base alle necessità di chi sta richiedendo il servizio di archiviazione di documenti cartacei”. Ricorrere all’outsourcing porta con sé, quindi, diversi vantaggi: