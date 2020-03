I SERVIZI ARTEMISIA LAB

PER FAR FRONTE AL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

Prelievo ematico

Elettrocardiogramma (ECG)

Holter cardiaco

Holter pressorio

Ecografia Internistica

Ecografia Urologica

Polisonnografia

PEDIATRIA

CARDIOLOGIA

GASTROENTEROLOGIA

PROCTOLOGIA

ORTOPEDIA

GINECOLOGIA

OTORINOLARINGOIATRIA

ANGIOLOGIA con ECO DOPPLER

OCULISTICA, ORTOTTICA, CAMPO VISIVO

Sedi e contatti dei Centri Artemisia Lab

Ultimo aggiornamento: 17:56

I Centri delle Reti Artemisia Lab, anche in questa fase di emergenza sanitaria, restano costantemente aperti ed operativi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, dedicando particolare attenzione ai più fragili, che necessitano di controlli anche quotidiani (cardiopatici, donne in gravidanza, diabetici, pazienti chemioterapici).Le Reti Artemisia Lab, attive da 50 anni in tutto il territorio della città di Roma, assicurano i seguenti servizi sanitari: analisi cliniche, citologia e istologia, visite mediche, esami diagnostici (ecografie, radiografie, radiologia odontoiatrica, mammografia con tomosintesi, MOC, risonanza magnetica, TAC) e medicina fisica riabilitativa. Il Laboratorio di Citoistopatologia mette a disposizione procedure di analisi e refertazione (ago aspirati) in 24 ore.Tutti i Centri Artemisia Lab sono certificati ISO 9001:2015 con Bureau Veritas. Inoltre i Centri Artemisia Lab sono dotati delle certificazioni religiose Kosher (ebraica) e Simply Halal (islamica), che attestano, rispettivamente, la conformità delle procedure sanitarie Artemisia Lab ai precetti della Torah e la conformità ai requisiti della dottrina dell’Islam.I Centri delle Reti Artemisia Lab, nel rispetto delle direttive governative, hanno adottato tutte le misure igieniche e di prevenzione necessarie alla tutela dei propri pazienti: igienizzazione costante dei desk di accettazione e dei locali comuni, prodotti igienizzanti a disposizione di tutti i pazienti e sistemi organizzativi che garantiscono le opportune distanze fisiche di sicurezza fra le persone (v. ALLEGATO 1 alla presente comunicazione) e le distanze anche temporali tra una visita e l’altra. Inoltre i Centri Artemisia Lab sono dotati di sistemi di sanificazione ambientale per il contenimento delle infezioni.Si ricorda che, come indicato nell’ultima direttiva di Governo,. E’ sufficiente portare con sé l’apposito modulo di autodichiarazione compilato e sottoscritto, scaricabile dal link che vi segnaliamo: https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus In ogni caso,Per coloro che desiderino o necessitino di, le Retimettono a disposizione le seguenti prestazioni:Visite specialistiche:- esami di laboratorio e screening sanitari, visite mediche e diagnostica per immagini - un supporto per incrementare e velocizzare le analisi cliniche, un sussidio sicuro per una migliore gestione delle liste di attesa e/o dei casi non a carattere di urgenza di cui attualmente molti ospedali non possano farsi carico.