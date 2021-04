I nuovi business online, forme di investimento, rischi e consigli

La pandemia di COVID-19, da un anno a questa parte, ha spinto le persone a cercare diverse forme di business per far fruttare i propri risparmi.



Purtroppo in molti, costretti a restare a casa durante il lockdown, hanno perso il lavoro e quindi hanno iniziato a cercare nel web diverse opportunità per guadagnare online.



Ad esempio le piattaforme di trading online hanno visto aumentare, in poco tempo, il numero di iscrizioni. Infatti non è un caso che, anche se la Borsa in generale subì un forte tracollo, ci furono molte azioni che invece di scendere videro il loro prezzi salire vertiginosamente.



Parliamo ad esempio delle azioni Amazon e delle azioni appartenenti alle società farmaceutiche, in particolare quelle che hanno partecipato attivamente alla ricerca del vaccino anti COVID-19.



Investire nel Mercato Finanziario



Il mercato azionario è una delle forme più tradizionali di business. Sono ancora in molti purtroppo a pensare che si tratti di un investimento difficile e fortemente rischioso.



Attualmente grazie alle società di brokeraggio presenti online, l'attività di trading è diventata più pratica, veloce ed economica.



Tramite le piattaforme di trading messe a disposizione dai broker tutti hanno la possibilità di accedere ai mercati finanziari come quello azionario e di criptovalute.

Quest'ultimo, in particolar modo, sta vivendo attualmente un periodo molto positivo, il prezzo del bitcoin ha raggiunto nuovi massimi storici.



Perfino chi non è un professionista può comprare e vendere azioni in modo indiretto, senza diventare socio della società.



L'attività di trading online se non svolta in modo sicuro, può comportare dei rischi. Per questo motivo consigliamo sia di studiare in modo serio il mercato prima di procedere con l'investimento e sia di affidarsi a broker che posseggano regolare certificazione e autorizzazione.



Crowdfunding: un modo nuovo per investire in proprietà immobiliari



In passato un altro tipo di investimento era quello della proprietà immobiliare.



In molti hanno visto nel Crowdfunding (o real estate crowdfunding), una nuova opportunità di investimento immobiliare, ma online, senza la necessità di versare grandi somme di denaro per cominciare.



Principalmente il crowdfunding consiste nella raccolta di fondi online da parte della "folla" (crowd) che avviene soprattutto online. Quindi gli investitori hanno la possibilità di partecipare al finanziamento di un progetto immobiliare sia del settore commerciale che residenziale, versando una quota, si parla di piccoli importi di denaro.



In particolare si parla di piattaforme equity, dove si sostengono i progetti investendo dei soldi in cambio di quote societarie e di piattaforme lending, in questo caso si sostengono i progetti prestando del denaro in cambio del rimborso del capitale a un tasso di interesse prestabilito.



Si ha la possibilità di diversificare i propri investimenti e si ha il pieno controllo delle operazioni. Per non incorrere in seri rischi ci si deve sempre rivolgere a piattaforme riconosciute.



Quali altre forme di investimento esistono?



Precedentemente abbiamo detto che esistono diversi tipi di business, ma è impossibile illustrarli tutti in dettaglio.



Oltre a quelli che vi abbiamo già citato in precedenza, quelli più rinomati rimangono gli investimenti in fondi comuni, in beni rifugio, libretti di risparmio, obbligazioni, conti deposito, nel settore assicurativo, buoni fruttiferi postali e in strumenti finanziari scambiati sul mercato monetario.



In base a quanto detto dagli esperti nel settore finanziario è sempre bene investire in un portafoglio ampio e diversificato.



C'è anche chi ha deciso di investire i propri soldi avviando una propria attività, vendendo un prodotto o servizio. Si tratta di sistemi diversi da quelli finanziari.



Ultimamente si sente parlare molto di più dell'e-commerce e dello shop online. Sempre a causa della pandemia di COVID-19, molti negozi ancora oggi sono costretti a rimanere chiusi. Di conseguenza sono aumentate le vendite online e molti commercianti hanno deciso di aprire siti e-commerce per continuare a vendere la loro merce.



Infine possono essere considerate forme di investimento anche ad esempio gli acquisti di opere d'arte, collezioni e oggetti preziosi, ma in questo caso per ottenere un profitto si deve procedere con le loro vendite.



Tutte le forme di investimento che vi abbiamo elencato sono molto interessanti e se effettuate con coscienza e professionalità possono essere abbastanza remunerative. Ognuno ha la facoltà di scegliere in base alle proprie necessità, disponibilità economiche e anche in base alle proprie attitudini.



È bene che sia chiaro sin da subito che non esiste un investimento sicuro, che possa garantire un guadagno certo. L'importante però è rivolgersi a piattaforme o a organismi approvati.

Fonte: Millionaireweb.it

