I codici sconto online fra gli strumenti preferiti per il risparmio italiano

Comprare online è un’abitudine sempre più diffusa, farlo utilizzando i codici sconto anche. Un trend che arriva dagli Stati Uniti e che, a partire dal 2000, ha conquistato anche gli italiani che ne hanno compreso il vantaggio diretto. Una vera e propria forma di risparmio, se la si conosce davvero e si sa come utilizzarla. Si tratta, in pratica, di codici alfanumerici utilizzabili su molti store online e che si traducono in uno sconto immediato all’atto dell’acquisto.

Come trovare i coupon sconto

Le ricerche di coupon sconto avvengono tutte in rete, partendo dai motori di ricerca, e il 50 % sono relative a una manciata di portali di acquisto noti in tutto il mondo. Ma sono tante le strade possibili per trovare dei voucher, così da permetterci di acquistare quell’oggetto del desiderio a un prezzo più economico, andando anche oltre i soliti grandi marchi internazionali:

Social network

Alcuni brand si affidano agli influencer per diffondere i codici sconto, un modo per aumentare la brand awareness e creare un rapporto di fiducia con il proprio ambassador. Ecco che, seguire coloro i quali promuovono argomenti e prodotti di interesse, può permettere di cogliere delle opportunità.

Newsletter

Quasi tutte le marche di largo consumo hanno l’abitudine di inviare newsletter informative dedicate ai propri prodotti, ricche di contenuti accattivanti e consigli utili per il loro utilizzo. In taluni casi l’invio prevede proprio il rilascio di sconti dedicati ai clienti iscritti.

Portali specializzati in Codici Sconto

Se la ricerca di coupon attraverso i social o le newsletter richiede maggior tempo e impegno, la soluzione più veloce resta affidarsi a portali specializzati che raggruppano i Codici Sconto per categorie, per negozi e per brand. Basterà fare la propria ricerca all’interno del sito web e scegliere ciò che serve, facendo attenzione a valutare la durata dello sconto, la tipologia di prodotto a cui fa riferimento ed eventuali altri condizioni che riguardino la promozione a cui si è interessati. Anche in questo caso, come in tutte le questioni relative al mondo del web, è bene affidarsi a siti autorevoli per non incorrere nei numerosi fake-coupon.

Come funzionano i codici sconto online?

Il funzionamento dei codici sconto online è davvero semplice, a patto che si sappia dove cercare quelli giusti. Perché se è vero che a volte sono gli stessi brand a diffonderli, magari se non è stato finalizzato l’acquisto di un carrello, molto più di frequente non si ha mai quello giusto per comprare ciò di cui si ha bisogno. Ecco perché i portali specializzati sono sempre la strada più semplice e veloce per ottenerli, considerato che si occupano proprio di raccogliere tutte le promozioni disponibili in quello specifico momento. Una volta trovato il codice di interesse basterà semplicemente andare sul sito di riferimento, scegliere ciò che si desidera e inserirlo nell’apposita voce codice sconto che, in genere, compare dopo il riepilogo del totale della nostra spesa. A volte può avere nomi leggermente diversi, come ad esempio codice promozionale, ma ha sempre un box dedicato. Resta necessario ricordare di controllare se il coupon ha una data di scadenza o se è soggetto a specifiche aree dell’e-commerce, non tutti i coupon sono validi per tutti i prodotti dello specifico brand. Ecco perché, in taluni casi, ci si potrebbe ritrovare davanti alla scritta “codice non valido”.

Codici sconto online: perché sono convenienti

Non tutti amano mettersi alla ricerca di codici sconto online prima di effettuare un acquisto in rete, eppure ormai è diventata una vera e propria forma di risparmio che consente di accedere a scontistiche altrimenti difficili da ottenere. Con un poco di pazienza, ma soprattutto comprendendone i meccanismi, possono diventare uno strumento importante per acquisti più sostenibili.

In effetti i codici sconto online sono:

semplici da reperire;

sicuri;

rappresentano un concreto e immediato risparmio.

Le categorie più amate sono relative all’informatica, ma anche ad abbigliamento e calzature, elettrodomestici e, più in generale, i beni di consumo. Tra i codici sconto più desiderati dagli italiani vi sono inevitabilmente quelli relativi ad Amazon, ma anche a Ebay, Groupon e Asos. Senza dubbio si tratta di negozi online particolarmente interessanti, perché hanno un’offerta molto variegata tra cui scegliere.