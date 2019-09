Home Design e qualità: l’occasione è la grande svendita Hartè

Se si pensa a qualità e stile in arredamento, è impossibile sottrarsi alla più grande svendita che per rinnovo esposizione Hartè propone in questi giorni, con sconti imperdibili su tutta la produzione: divani, cucine, soggiorni, complementi, camere. Già partito il countdown per questa corsa all’occasione, dove si potrà scegliere fra una vasta gamma di prodotti, tutti realizzati da una tra le più solide realtà del settore. Costituita da venti aziende tutte italiane, da oltre 15 anni Hartè opera da sempre con entusiasmo e passione, puntando a ricerca ed innovazione, così da proporre alla sua clientela soluzioni di design, adatte ad ogni genere di gusto. Customer satisfaction, innanzitutto. Mission e stella polare del gruppo è infatti la soddisfazione del cliente, cliente che viene accompagnato in ogni momento della scelta, interpretandone le aspettative durante tutte le fasi dell’acquisto, affinché l’arredamento ideale si trasformi in realtà di suo gradimento. A qualità, prezzi accessibili e stile, Hartè aggiunge dunque progettazioni su misura e prodotti personalizzati, veri punti di forza. D’altronde, ogni oggetto è realizzato con le migliori materie prime selezionate, frutto di controlli rigorosi e costanti, in linea con il rispetto per l’ambiente



Tutto questo risulterebbe vano senza un’adeguata accoglienza nei punti vendita. In questo senso, acquistare da Hartè significa incontrare uno staff competente, soprattutto aggiornato sulle diverse tipologie di materiali, sulle varietà dei colori, sulle tendenze dell’home design. Il risultato restituisce composizioni d’arredo sempre all’avanguardia, dal design accattivante, raffinato, implementate da soluzioni polifunzionali di arredo, capaci di soddisfare ogni necessità abitativa. La qualità Hartè, adesso, è al miglior prezzo e, mai come in questi giorni, i suoi tre punti vendita a Roma (14 nella penisola), divengono mete obbligate per chiunque desideri cogliere opportunità di acquisto in linea con aspettative di risparmio per l’home design. In questo campo, Hartè ha sempre posto una particolare attenzione, offrendo soluzioni di finanziamento senza pensieri, con i suoi prezzi accessibili grazie alla filiera corta e all’eliminazione dei costi superflui, dal produttore direttamente a casa del cliente: sono oltre 2mln e 500mila quelli soddisfatti sino ad oggi, ed il valore di questa grande svendita, per Hartè, consisterà sempre nel piacere procurato con la propria filosofia ed il proprio lavoro.



CONTATTI

Sito internet www.harte.it

Roma Monteverde - Viale dei Colli Portuensi 500

Roma Boccea - Via Torrevecchia, 1035

Roma Marconi - Via Quirino Majorana 156

Numero telefonico unico - 06.65747226

