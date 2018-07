GUARDA I VIDEO

Con l’arrivo dell’estate e la fine delle lezioni scolastiche sono iniziate per i nostri ragazzi le vacanze, ma non è andata in vacanza la loro voglia di crescere, sperimentare e divertirsi. Lo dimostra l’ampia ed entusiastica adesione di tanti bambini e adolescenti dell’I.C. “A.M.Ricci” ai vari moduli del progettoproposti dall’Istituto e tenutisi nei mesi di giugno e luglio (mentre il percorso “SCUOLA E FAMIGLIA… IN RETE”, relativo all’acquisizione di competenze informatiche e rivolto ai genitori, si è tenuto nel mese di maggio). La scuola è rimasta aperta ai ragazzi per offrire loro opportunità di sviluppo della creatività e di consolidamento delle competenze attraverso un metodo didattico alternativo, ricco di attività ludiche ed aperte al territorio. I moduli attivati sono stati diversi.-SPORT(e)MENTE…1,2,3 e SPORT(e)MENTE…A,B,C per il recupero e potenziamento delle competenze di base rispettivamente di matematica e di italiano, abbinati alla promozione dell’educazione motoria;-LET’S PLAY per apprendere e migliorare l’inglese in maniera attiva e creativa-L’ARTE DELLA PAROLA, corso di alfabetizzazione cinematografica per avvicinare i ragazzi ad analizzare i film ed a “creare” una storia attraverso le immagini (con la realizzazione finale di un cortometraggio);-PLAY TO PLAY TOGETHER: PER IMPARARE A VIVERE IN…ACCORDO, un campus musicale rivolto ai giovani musicisti per crescere musicalmente e nel rapporto con gli altri;-MATEMATICA E AMBIENTE, attività legate al consolidamento della matematica ed all’educazione ambientale con attività laboratoriali e varie uscite nel territorio.Tutti i partecipanti hanno frequentato le “lezioni – non lezioni” con interesse ed entusiasmo, per cui non resta che darsi appuntamento ad un’altra fantastica edizione!!! Grazie Europa.