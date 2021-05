Gusto, piatti tipici e prezzi shock “Dolci Peccati” è la tappa fissa

Alla scoperta del bar – tavola calda di via Vincenzo Monti a Latina

Attenzione per i clienti, gusto inconfondibile e prezzi competitivi. Su questi tre pilastri si basa l’intera attività di Dolci Peccati, bar e tavola calda con sede in via Vincenzo Monti a Latina. Il locale, inaugurato nel 2019, in poco tempo è diventato un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e soprattutto un appuntamento quotidiano per molti professionisti che cercano piatti da consumare velocemente in pausa pranzo.

Dolci Peccati è nato come panificio, pizzeria e pasticceria specializzata in produzione di dolci tipici della tradizione locale, con il passare del tempo si è anche specializzato in piatti pronti da asporto, anche di pesce (secondo il pescato locale); cucina particolare per coloro che soffrono di allergie e/o patologie particolari; cucina per celiaci e vegani.

I PRODOTTI DA FORNO, PRELIBATEZZA CON RICETTE ANTICHE

Da Dolci Peccati gli impasti sono fatti esclusivamente con il lievito madre e lavorati rigorosamente a mano come si faceva una volta. Gli abili panificatori utilizzano solo materie di prima scelta e selezionate che danno ai vari tipi di pane prodotti bontà e croccantezza uniche.

La scelta è molto vasta: si va dalle pagnotte tradizionale sino ad arrivare a vere e proprie leccornie preparate con straordinaria manualità. Tra le specialità che vale la pena assaggiare ci sono il pane ai broccoletti, il pane alla cipolla rossa di Tropea oppure il pane prodotto con i cereali antichi.

Non mancano naturalmente la produzione di dolci tradizionali come le crostate e le crostatine alle visciole.

DALLA PIZZA ALLA COLAZIONE

Nel locale di via Vincenzo Monti la sera si producono tanti tipi di pizza alla pala realizzata con il50% di farina di riso e 50% di farina di soia che conferiscono alla pizza una elevata leggerezza e digeribilità. L’obiettivo è realizzare un prodotto gustoso, croccante e altamente digeribile. Freschissimi e sempre diversi gli ingredienti usati per la farcia che possono essere scelti anche direttamente dai clienti al momento dell’ordinazione.

Anche i prezzi sono “fantastici”. Ad esempio 1 Pala di pizza più una birra a soli 8,00 euro.

Al mattino, invece, per chi cerca una colazione genuina ci sono i croissant fatti in casa che possono essere accompagnato da un buon caffè.

LA PAUSA PRANZO CHE TUTTI VORREBBERO

Da Dolci Peccati è possibile provare anche degli ottimi piatti caldi saporiti, genuini e con prezzi davvero competitivi. I clienti possono provare primi piatti veloci, preparati al momento per un pranzo di lavoro o per una pausa dall’ufficio.

E per la domenica se si ha voglia di una ricetta particolare basta semplicemente ordinarla. A parte le mitiche lasagne o i cannelloni preparati quotidianamente; i clienti del locale possono trovare ottimi arrosti, parmigiana di melanzane, straccetti e rucola, verdure grigliate, broccoletti ripassati e cicoria. Per i più esigenti, che non vogliono rinunciare ai sapori più raffinati, ci sono i tonnarelli allo scoglio, i filetti di Salmone al forno, i polipetti affogati e gli spaghetti con le vongole. Insomma basta scegliere e Dolci Peccati è pronto ad accontentare chiunque.

Non ci sono menù fissi, ogni giorno lo chef si cimenta in nuove preparazioni.

LA FORMULA ‘PAGHI QUELLO CHE MANGI’

Dolci Peccati si è inventato la formula “paghi solo quello che consumi”. Ad esempio se un cliente gradisce solo mezza porzione paga solo quella se, al contrario, gradisce una porzione abbondante non ci sono problemi: i primi piatti costano solo 1 euro all’etto. E se si vuole aggiungere un contorno preparato solo con la verdura fresca di stagione si paga solo 1,50 euro l’etto. L’obiettivo è quello di accontentare tutti con prodotti di qualità cucinati al momento.

CONSEGNE A DOMICILIO

E per chi non può venire a ritirare i piatti pronti direttamente nel locale si effettuano consegne a domicilio: l’unica cosa da fare è contattare Dolci Peccati e richiedere un preventivo. La direzione del locale offre un eccezionale rapporto qualità/prezzo e soprattutto convenzioni con gli Uffici che ci sono nei dintorni.

Inoltre si tratta dell’unico locale sul territorio di Latina dove gli estimatori possono trovare tutti i prodotti originali STREGA, dal mitico liquore originale Strega, alla Strega Cream , alla Sambuca Strega oppure i fantastici Babà allo Strega.

