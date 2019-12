Guida ai cenoni per il Capodanno 2020 a Roma

In centro a Roma per il cenone di capodanno

I cenoni di capodanno sono una tradizione antica che affonda le radici in tempi lontani. Aspettare l’arrivo dell’anno nuovo in compagnia di amici e persone care, gustando tanti cibi preparati apposta per questa occasione, rende tutti partecipi e felici.Il menù dei cenoni di capodanno a Roma non può escludere alcuni classici piatti della tradizione come il cotechino con contorno di lenticchie, per poi proseguire con una sfilza di piatti che lo rendono ricco e variegato.Questa festa è anche, e ogni location prevede il brindisi della mezzanotte atteso da tutti per scambiarsi auguri e condividere questo momento di gioia per un nuovo anno che sta per iniziare.Poiché si tratta di una festività all’insegna della convivialità, bisogna scegliere il posto giusto per trascorrerla al meglio. Le opzioni sono tantissime e si può scegliere fra una vasta selezione di ristoranti, discoteche e anche location molto originali, che propongono menù e budget differenti, così da dare a tutti la possibilità di scegliere quello preferito e adatto anche alle proprie tasche.In ognuno si potranno degustare specialità e creazioni squisite che delizieranno anche i palati più esigenti. Oltretutto essere a Roma per ilè un grande vantaggio, soprattutto perché si ha la possibilità di poter degustare non solo i piatti migliori della tradizione italiana ma anche le ultime novità culinarie., un locale che vanta un ambiente arredato con eleganza e cura dei dettagli e con uno staff che presta costantemente un servizio efficiente e preciso.Per chi vuole trascorrere, in una location davvero speciale, questo Capodanno 2020 a Roma il teatro Centrale risulta una soluzione alternativa e originale grazie al suo ambiente decisamente particolare.Parliamo di una location davvero suggestiva e unica nel suo genere: il. In questa fantastica struttura totalmente rinnovata, e situata nel centro storico di Roma, infatti è possibilee vivere un’esperienza all’insegna dell’eleganza e dell’esclusività.Questa soluzione è la scelta ideale chi non ama le feste in piazza e le discoteche e desidera vivere l’esperienza del cenone di capodanno in maniera completamente diversa, immerso in un contesto che non ha eguali., una discoteca ristorante situata all’EUR, uno dei quartieri più belli della capitale. Moderno e di tendenza, il locale coniuga alla perfezione gusto e divertimento, regalando ai clienti il piacere di godersi una magnifica cena accompagnata da musica e intrattenimento dal vivo. Il menù curato nei dettagli, il cabaret show e la live music si arricchiscono con la presenza di un dj set spettacolare.Sempre all’EUR un’altra proposta vincente, che propone una splendida cena con pianobar e dj set. Situato davanti al Palazzo dei Congressi dell'Eur, è un locale elegante e raffinato ubicato in un edificio architettonico molto bello.Al Voice gusto e musica si fondono al meglio con una cucina squisita e un’atmosfera magica, tale da regalare agli ospiti un evento davvero unico e indimenticabile. Le sorprese non mancano e la serata è allietata da musica dal vivo e da un vivace dj set.Un altro locale esclusivo della movida romana è senza dubbio il, che in occasione del Capodanno 2020 regala ai suoi ospiti una serata magica all’insegna del divertimento.La location moderna e glamour è una delle più famose della Capitale e rappresenta sicuramente il luogo ideale per dare il benvenuto al nuovo anno con la certezza di trascorrereAnche per chi desidera una soluzione economica a Roma può trovare quello che cerca senza rinunciare al gusto e al divertimento in occasione del cenone di capodanno. Uno fra i locali migliori è Il, specializzato in hamburger e pizze.Qui puoi degustare piatti preparati con materie prime di altissima qualità, e per questa occasione propone accostamenti perfetti che esaltano gusto e sapore. Locale accogliente e giovanile, è un luogo in grado di valorizzare la buona cucina e vanta anche uni staff cordiale e gentile.Sono tante le idee originali per vivere un’esperienza unica in occasione dell’ultimo dell’anno, gustando un cenone di tutto rispetto. Una valida alternativa è il, situato al secondo piano della Serra del Palazzo delle Esposizioni.La sua caratteristica è quella di utilizzare solo materie prime di stagione e quindi i piatti assicurano standard qualitativi molto elevati, in grado di soddisfare le esigenze più diverse. Vivere il capodanno in questa location è sicuramente un’esperienza unica, e il divertimento è garantito.a, perfetto per un cenone di capodanno informale e frizzante. Il personale è molto disponibile per qualsiasi richiesta e in occasione di questa festività tutto è organizzato con la massima cura.Un ulteriore locale famoso tra i ragazzi di Roma è il ristorante Polpetta, dal cui termine si intuisce come questa sia la specialità del locale.Polpetta riesce ad assecondare ogni gusto e palato proponendo alternative valide e sfiziose, tutte da gustare.Un’ultima alternativa, non per bellezza o assenza di divertimento, è quella di festeggiare il nuovo anno al Post Office Studios Cinematografici di Via Tiburtina, il locale perfetto dove lo spettacolo rappresenta il focus della serata. Presso questa location potrete scegliere se cenare all’interno degli Studios oppure divertirvi direttamente nel dopocena.Come abbiamo visto,, grazie all’ampia scelta di locali che organizzano il cenone di capodanno a Roma. Bisogna però affrettarsi e prenotare prima che si esaurisca la disponibilità, e non doversi poi accontentare di quello che si trova!