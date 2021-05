Guida agli investimenti: i trend futuri del mercato immobiliare

La pandemia ha certamente influenzato il mercato immobiliare, dando maggior rilevanza agli investimenti a lungo termine. Sono, infatti, stati registrati sbalzi rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda il breve termine, soprattutto in grandi città come Milano in cui è calata la domanda di abitazioni per investimenti e gli affitti sono risultati in crisi, influenzati dal numero dei turisti, lavoratori in trasferta e studenti che non hanno vissuto la città per molti mesi. Così, dati Istat alla mano, i prezzi di vendita sono aumentati e quelli degli affitti diminuiti, creando un disequilibrio che impiegherà del tempo a riassestarsi.



Ma lo scenario si farà più roseo per i prossimi 3-5 anni, andando verso un rialzo moderato delle vendite residenziali: non si rilevano nemmeno aumenti di prezzi importanti, che, anzi, tenderanno a restare stabili, aiutati da tassi di interesse ai minimi storici. Milano avrà un andamento deflattivo più contenuto con tassi di variazione risultati positivi già dal primo semestre del 2021, ma bisogna effettuare con cautela i cambiamenti in atto perché lo scenario più credibile e affidabile potrà delinearsi solo alla fine dell’anno.

Del resto, affrontare un lockdown in un monolocale è stato ben diverso dall’affrontarlo in una casa con giardino. Dopo la primavera del 2020, soprattutto i fuorisede universitari che hanno passato la quarantena lontano dalle loro case, si sono messi alla ricerca di appartamenti più comodi e meno claustrofobici, fattore rilevante perché influisce anche sul benessere psico-sociale.



Le tendenze del mercato immobiliare

Alla luce del superamento della crisi e delle possibilità di investimento sempre maggiori fra la nuova popolazione spendente che vuole abitare la metropoli o il fuori città, si possono già da ora delineare alcuni trend immobiliari che avranno un impatto sul lungo andare e che potrebbero rivelarsi profittevoli nel settore degli investimenti immobiliari, tutti nati sulla scia della post-pandemia. La regola è: non solo case, ma immobili adatti allo svolgimento di servizi lavorativi da vendere e affittare o cercare su grandi portali gratuiti come offrocasa.com.

I nuovi edifici vengono pianificati in modo diverso, prediligendo stanze più ampie, spazi intermedi e un maggior comfort;