Gubbio e Terra Alta Umbria: idee per il ponte di Ognissanti tra prodotti tipici e mostra di Federico da Montefeltro

Città e borghi medievali, natura mozzafiato, gustosissimi piatti tipici e la mostra dedicata a Federico da Montefeltro.

L’Alta Umbria appaga la vista con scorci mozzafiato e regala percorsi enogastronomici e culturali. Per gli ultimi giorni di ottobre e il ponte di Ognissanti è perfetta la visita a questo territorio che comprende Gubbio, capofila del progetto TAU (Terra Alta Umbria), e cinque borghi: Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia e Pascelupo. Ed è proprio da Gubbio che parte l’itinerario “gastronomico e culturale” che unisce il piacere del buon cibo e dei prodotti tipici a quello dell’arte e della storia. L’occasione di visitare l’Alta Umbria in questo periodo è l’esclusiva mostra “Federico da Montefeltro e Gubbio”, prorogata fino a martedì 1 novembre per il successo di pubblico e critica.

Progetto Terra Alta Umbria - Raccoglie 37 aziende di prodotti tipici della tradizione eno-gastronomica di questo territorio. Tutti produttori artigianali locali, non presenti nella grande distribuzione, che con passione e dedizione rispettano i valori di etica e fiducia, tradizione e genuinità. Come non pensare al tartufo di Gubbio, tipicità conosciuta e apprezzata da chef delle cucine più prestigiose. Percorsi insoliti ma ricchi di fascino anche paesaggistico, tra piccoli produttori di legumi e microbirrifici artigianali, tra coltivazioni di grano e frutta. Allevamenti semibradi da cui hanno origine le famose carni umbre, da cuocere rigorosamente alla brace e condire con un filo di olio extra vergine di alta qualità. Un itinerario di vero gusto che farà assaggiare prelibatezze autoctone come il vimer, liquore di visciole prodotto in piccolissima quantità esclusivamente nel comprensorio di Gubbio. E ancora il pane appena sfornato nei piccoli forni artigianali e accompagnato da salumi e formaggi di pascolo, ma anche da dolci composte di frutti di bosco e miele naturale.

Le sedi della mostra - Palazzo Ducale, Palazzo dei Consoli e Museo Diocesano ospitano oltre 260 opere tra libri, manoscritti, dipinti, documenti, medaglie, monete, armi, armature, sculture e arredi per scoprire nella totalità la celebre figura del duca Federico. A Palazzo Ducale sono raccontate le vicende costruttive del palazzo, la vita di corte e le arti a Gubbio nel periodo feltresco. Palazzo dei Consoli presenta una prima sezione dedicata al fare, guardare e pensare la guerra all’epoca di Federico da Montefeltro e un’altra alla cultura umanistica del duca. Al Museo Diocesano l’esposizione è dedicata alle scienze matematiche, astronomiche e astrologiche, particolarmente care alla corte e al duca. L’allestimento offre al visitatore un viaggio nel mondo del duca, per scoprire la sua figura nella versione più completa e autentica possibile.

“Gubbio Terra di Tartufo” - Dal 29 ottobre all’1 novembre andrà in scena nel cuore della città anche la 41° Mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti agro-alimentari. Un appuntamento di rilievo sia per le rassegne sia per la straordinaria qualità del tartufo locale e delle altre prelibatezze presenti negli spazi espositivi.