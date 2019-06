Guardare al futuro senza perdere mai le proprie radici: Muzio vs Naïma

Ultimo aggiornamento: 15:49

“Guardare al futuro”, questo è l’assunto di base della famiglia Muzio, conosciuta tra i migliori profumieri di Roma. La loro storia parte da lontano, S. Elena Sannita, a cui attualmente hanno donato molte delle opere esposte al Museo del Profumo Il fondatore Giuseppe Muzio ha dato il via a un vero e proprio impero, da più di 50 anni, Muzio “veste di profumo” Roma, arricchendola nella sua bellezza. Una “parabola” sempre in crescita: da 6 profumerie Muzio, all’affiliazione di 50 Store, sotto l’insegna Naïma che vanta 220 profumerie in Italia, con a capo il Presidente Stefano Biagi.Non a caso, “Roma si veste di Naïma” è lo slogan che ha invaso da gennaio, la Stampa e gli outdoor romani.Un gruppo di profumerie, che nel panorama romano è conosciuto per l’affidabilità, la cortesia e laprofessionalità del suo personale: periodicamente aggiornato e formato su tutte le novità del mondo della profumeria e dello skin care. “Naïmaloves” è il nome delle loro ospiti, perché con “amore” vengono coccolate dalle vendeuses (Naïmangels), nei momenti di condivisione dello shopping: una vera esperienza valorizzata da un ampio ventaglio di scelte, consulenze personalizzate e flash make up gratuiti.Il gruppo romano si affida, alla capacità strategica di Naïma, di cogliere i cambiamenti globali del mercato, anche digitale e svilupparsi su locale, per tanto condivide il recente progetto digital, riconoscibile sul web con l’astag: #Naimaloggers.“Il nostro modello PhyGital di business si sviluppa intorno all’idea think global, act local” dichiara Fabio Lo Prato, Managing Director del gruppo Naïma; ( Fonte Beauty Biz ).Gli Store, hanno una connessione con il mondo “digital”, grazie all’attività social delle proprie naïmangels, che danno forma a quello che nel marketing attualmente prende il nome di “Phygital”.Presso gli Store Naïma si regalano delle vere e proprie alleate dello shopping, la NAÏMACARD e LA NAÏMAYONG (per le under 26), grazie alle quali, si ottengono vantaggi, tra cui sconti e raccolta punti.A supporto di questo, il gruppo Naïma, su Roma, sviluppa politiche di Brand Image a 360°, si avvale di Campagne stampa e digital, convenzioni, e sviluppa un piano marketing per eventi , tra i più recenti: “La settimana dedicata allo Sport” presso l’Università Tor Vergata, “Gli Internazionali di Tennis” e “Frascati in Rosa”.Il Direttore marketing Riccardo Muzio ci ricorda la grande forza del gruppo: “Dobbiamo fare il meglio di cui siamo capaci”. (cit. Albert Einstein).Link utili: