Gli Enti Pubblici di Ricerca a Futuro Remoto 2020

Se il progresso dell’umanità è possibile grazie alla scienza, quello della scienza è possibile grazie ai grandi enti pubblici di ricerca che con il loro esercito di scienziati e ricercatori aggiungono ogni giorno un nuovo tassello alla conoscenza, al sapere e alla scoperta finalizzate al miglioramento della vita sul nostro pianeta.

Futuro Remoto dà voce ai protagonisti della scienza e alle grandi istituzioni scientifiche nazionali, come il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -INFN e l’Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF, partner consolidati della manifestazione, arricchendo il programma con contributi speciali sulle nuove frontiere della ricerca.

La presenza del CNR a Futuro Remoto 2020 vede tra gli appuntamenti più significativi una serie di incontri, che si terranno nel corso della mattinata di lunedì 23 novembre, dedicati al tema dei cambiamenti climatici: esperti e ricercatori dialogheranno con il pubblico su uno dei temi più urgenti delle agende scientifiche e politiche internazionali, poiché la consapevolezza dei cittadini è uno dei principali strumenti per affrontare le sfide del clima. Ma non mancheranno appuntamenti dedicati alla matematica, alla chimica verde, alle nuove tecnologie e all’economia circolare.

Gli istituti campani del CNR sono presenti a Futuro Remoto con “Pianeta CNR”: un universo ricco e variegato di contributi in cui convergono tutti gli istituti regionali con circa 60 appuntamenti che spaziano dalla biologia cellulare alla neurobiologia, dalla chimica biomolecolare all’immunologia, per approfondire, in dialogo con il pubblico, alcune delle sfide più importanti in cui è oggi impegnata la ricerca scientifica.

Le trasformazioni del nostro universo sono invece protagoniste degli interventi dell’INFN, che condurranno i visitatori di Futuro Remoto a 100 mt sotto il suolo in diretta con le gallerie del Cern di Ginevra, alla scoperta della pandemia attraverso lo sguardo della fisica sperimentale, ma anche a sapere di più su nucleare e raggi cosmici, sulle tracce della vita nel cosmo a all’approfondimento della materia attraverso i seminari per i ragazzi delle scuole superiori.

L’Istituto Nazionale di Astrofisica -INAF sarà presente a Futuro Remoto con una serie di importanti contributi e in particolare con una nuova risorsa dedicata alla didattica: gli INAF Online Lab, laboratori divulgativi nati nell’emergenza del COVID-19 e pensati per essere realizzati completamente online. Gli INAF Online Lab sono infatti webinar interattivi che faranno “toccare con mano l’astrofisica” al pubblico di Futuro Remoto. Tra i protagonisti dell’evento inaugurale di Futuro Remoto ci sarà l’astrofisica Patrizia Caraveo, attualmente responsabile per la partecipazione INAF al Cherenkov Telescope Array, progetto che vede coinvolti paesi e ricercatori di tutto il mondo per la realizzazione di due grandi osservatori astronomici che studieranno l'Universo attraverso i raggi gamma di altissima energia.

L’elenco dettagliato delle attività proposte dal CNR, dall’INFN e dall’INAF con orari e codici di prenotazione ed una breve descrizione, è scaricabile al seguente link.

https://ita.calameo.com/read/0001159132a0b8bab9a68