Gli acquisti nei negozi di vicinato, una scelta intelligente e utile

Orari uniformati e armonizzati con i pubblici esercizi e regali di Natale anticipati

Parte così la campagna Confcommercio Lazio Sud per gli acquisti nei negozi di vicinato. Sono mesi duri, durissimi per i nostri negozi di vicinato che vivono ogni giorno nell’incertezza degli eventi.

Da sempre riteniamo che convergere i propri acquisti nei negozi sotto casa e nei centri storici rappresenti un importante gesto di amore verso il proprio territorio, ma quest’anno acquistare nel proprio negozio di fiducia rappresenta un gesto non solo di solidarietà, ma può essere determinante per il futuro e la sopravvivenza del nostro stesso tessuto territoriale. Avere una città viva e vivace rende migliore l’intera comunità.

La cittadinanza deve essere consapevole che anche il singolo acquisto oggi può fare la differenza, sostiene e fortifica non solo l’imprenditore che tiene vivo - e garantisce sicurezza con la propria attività - il nostro paese, ma ci rende partecipi e protagonisti della nostra “idea” di città.

Questo è anche il momento giusto per creare sinergie e collaborazioni tra esercenti, uniformando gli orari di apertura e di chiusura, che viste le limitazioni in essere - ad oggi - potrebbe essere armonizzato con quello dei pubblici esercizi incentivando nuove occasioni di consumo per tutti i settori senza che nessuno ne risulti svantaggiato e promuovendo campagne di acquisto per i regali di Natale che siano spalmate su più settimane così da poter acquistare in tutta sicurezza. Viviamo in una città che vive, scongiurando chiusure definitive e aiutando i piccoli negozi di vicinato.





Ultimo aggiornamento: 9 Dicembre, 09:17