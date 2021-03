GetBusy presenta EMS training Wireless, l'avanguardia fitness direttamente a casa tua

Dimagrimento e forma fisica in soli 10 minuti al giorno

In questo particolare momento storico, in cui anche prendersi cura di sé e del proprio corpo è diventato molto difficile a causa delle misure restrittive che interessano palestre e luoghi fitness, Giorgio Ceci, creatore di GetBusy e noto nel mondo dell’informazione come lo “Steve Jobs del fitness”, sta facendo, ancora una volta, la differenza.

Se già da 15 anni, infatti, Giorgio Ceci (che ha un passato da calciatore professionista in prestigiose squadre di serie A come la Roma e la Juventus, ed è famoso personal trainer dello star system) ha ideato GetBusy, il metodo di estetica non invasiva con movimento dinamico abbinato, egli ha, nel corso degli anni, ulteriormente approfondito il legame tra le nuove tecnologie legate al fitness, i trattamenti con finalità sia estetiche che mediche e il miglioramento della propria forma fisica, della tonicità e del dimagrimento riuscendo, grazie all’applicazione della tecnologia EMS, a far ottenere risultati strabilianti a chi decide di affidarsi al suo innovativo metodo, che permette, con una sessione di allenamento di soli 20 minuti, di ottenere risultati equiparabili a ben 4 ore di palestra.

L’EMS TRAINING WIRELESS HOME EDITION

Perennemente in movimento e alla ricerca di innovazioni, Giorgio Ceci ha da poco immesso sul mercato un ulteriore ottimo prodotto, l’EMS Training Wireless Home Edition, un dispositivo d’avanguardia per il fitness, praticamente una palestra 2.0 a portata di tablet, basato sul metodo GetBusy.

Totalmente senza fili e controllato via bluetooth, l’EMS Training Wireless Home Edition è un device di ultima generazione, piccolo e funzionale, pensato per un allenamento autonomo, con 3 programmi che non necessitano della supervisione di un professionista ma che al contempo garantiscono ottimi risultati; indossando la comoda tuta wireless, infatti, non si avrà più bisogno né di cavi né di liquidi conduttori per l’elettrostimolazione, che, parallelamente, verrà indotta dai comandi bluetooth del device riuscendo a migliorare le prestazioni fino al 38%.

Il che si traduce, naturalmente, non solo nell’ottenimento di strepitosi risultati durante l’allenamento, ma anche nella comoda possibilità di usare la particolare tuta tanto in casa quanto fuori, al parco come per strada, senza bisogno di ulteriori macchinari o di fare necessariamente esercizi fisici.

COME FUNZIONA QUESTO NUOVO DISPOSITIVO

Una volta scaricata la App di Getbusy (che al momento funziona solo con Android) e preso possesso della particolare tuta - realizzata in uno speciale tessuto aderente al corpo che garantisce anche massima conduttività energetica, il SilverFlex7 - e dello specifico computerino bluetooth, si inseriscono i propri parametri fisici nella App, selezionando uno dei 3 programmi che essa contempla.

Grazie a questa combo di tecnologia ed esercizi standard in dotazione con la App tramite un videocorso si potranno consumare tra le 600 e le 800 Kcal a seconda dell’intensità con cui verranno svolte le singole sessioni di lavoro “casalingo”.

Inoltre, a seconda delle proprie necessità, si possono acquistare sul sito di GetBusy altri corsi di EMS training, svolti da Giorgio Ceci e dai suoi collaboratori per restare sempre in contatto con i loro clienti.

Alla base di GetBusy, infatti, è la filosofia secondo cui la tecnologia è alla base dell’allenamento e il tempo, sempre meno a disposizione, deve essere sfruttato nel miglior modo possibile.

I SIERI GETBUSY

Acquistando il GetBusy EMS Training Wireless Home Edition, oltre alla tuta, al wireless box e a un videocorso gratuito, vengono forniti anche due coppie di sieri professionali GetBusy, da utilizzare prima e dopo il trattamento, denominati Siero A e Siero B, che, per la durata di circa otto trattamenti, incrementano notevolmente i risultati del metodo GetBusy.

L’A è drenante, riducente e detossinante, ideale per combattere gli inestetismi causati da cellulite, ritenzione idrica, adiposità localizzate e diffuse, mentre il B è lipolitico e lipo riducente, anticellulite e termoattivo. Entrambi i sieri sono realizzati con ingredienti naturali, come escina, centella asiatica, betulla, edera e la drosera ramantacea, una particolare pianta carnivora dalle potentissime caratteristiche lipolitiche e lipo riducenti.

A questi due sieri, inoltre, si possono combinare anche delle creme ulteriori, come la Fat Burning (bruciagrassi, da utilizzare la mattina) e la Lipodrenage (drenante, come il nome suggerisce, da usare la sera), sempre realizzati dai professionisti di GetBusy.

