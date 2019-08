Gelati Top di Roma: consigli di gusto

Estate a ritmo "slow" per chi resta in città...la lentezza e il relax dei mesi caldi invita a godersi scorci cittadini e opportunità che possono apparire come vere sorprese dietro l'angolo. Sorprese anche da assaporare.La capitale, infatti, è ricca di angoli suggestivi e di luoghi dove concedersi prelibatezze, come dolci e gelati artigianali.Partiamo dal quartiere Trastevere alla scoperta di Giuffrè , dove gustare sorbetti, gelati, dolci e brioche siciliane. Se per qualcuno si tratta di una piacevole scoperta per altri sarà invece una conferma, la certezza di un'esperienza di gusto legata alla passione di ben tre generazioni. La tradizione del "buon" gelato, tramandata e rinnovata con creatività all'insegna della genuinità, da Giuffrè non ha segreti: all'entrata di un locale arioso e dal mood "fresco" e accogliente, una vetrata si affaccia sul laboratorio a vista.Artigianalità e naturalezza degli ingredienti sono i must della Gelateria: provare per credere. Volete qualche suggerimento? Il gelato di Giuffrè, preparato con latte fresco biologico, è ottimo gustato come farcitura della brioche siciliana. Fra i gusti assolutamente da assaggiare ci sono quelli ispirati al quartiere romano come il “Porta Portese”, crema alla nocciola variegata con mandorle tostate e gianduia, il “Trasteverino”, crema con biscotti artigianali ricoperti di cioccolato e profumati al limone e al sale di Cervia. La panna -inclusa – è proposta in quattro versioni: classica, caffè, cioccolato e zabaione. Voto dieci anche per i gusti alla frutta di stagione come l'originale “Albicocche e zenzero".Giuffrè propone, inoltre, frappè, frullati (shakerati sul momento), granite e sorbetti a base di acqua adatti ai vegani e agli intolleranti al lattosio. Altre golose proposte della gelateria pasticceria sono le conserve homemade, i muffin e i maritozzi, i semifreddi al bicchiere, monoporzione o i piccoli barattoli con creme al cucchiaio.