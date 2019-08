Fuga in Sardegna. Il mare più bello a settembre e ottobre sull’isola dove l’estate non finisce mai

Spiagge e coste che lasciano senza fiato, un mare dalla limpidezza leggendaria, paesaggi incontaminati, siti preistorici unici al mondo, borghi e città ricchi di storia

La Sardegna è molto più di una grande isola nel Mediterraneo. La Sardegna rappresenta nell'immaginario italiano, e non solo, il luogo eletto dove fuggire per una vacanza rigenerante a tutto tondo. E una volta qui, il continente Sardegna non delude certo le aspettative del viaggiatore ammaliandolo con la sua geografia conturbante, la sua cultura antichissima, con una tavola ricca di sapori e una tradizione artigianale che sfiora l'arte per l'alta creatività dei manufatti.



Un'isola bella tutto l'anno, ma che dà il meglio di sé tra la coda dell'estate e l'inizio dell'autunno. A settembre e ottobre in Sardegna il sogno continua. La folla è andata via, il mare è amabile, il sole accarezza la pelle, e le spiagge sono un paradiso privato consacrato al piacere. Inoltre le temperature più miti permettono di dedicarsi all'esplorazione dei luoghi più interessanti dell'isola.



La costa sud è tra le zone più attraenti della Sardegna. Tutelata come Area Protetta Marina di Capo Carbonara, la Sardegna più incontaminata va da Capo Boi a Punta Porceddus, passando per l’Isola dei Cavoli, con il suo fascino misterioso e selvaggio.

È qui che occorre fare rotta per un viaggio ricco di emozioni che si tinge di una patina dorata cogliendo al volo l'offerta “Never ending summer” di uno degli alberghi più esclusivi della costa sud, il Falkensteiner Resort Capo Boi. L’offerta, valida nel periodo tra il 1 settembre e il 2 novembre, in questo magnifico cinque stelle parte da 231,00 euro a camera/notte e comprende trattamento SPA, corsi di cucina, corsi di yoga e molto altro.



Se la località è di quelle che non si dimenticano, il Resort Capo Boi di Villasimius non è da meno. Falkensteiner Resort Capo Boi di Villasimius, a soli 45 minuti da Cagliari, rilancia alla bellezza del paesaggio circostante con la sua tipica architettura moresca e mediterranea, vincitrice del Domotex Award per il miglior interior design. Perfettamente incastonato nell’area marina protetta di Capo Carbonara, Capo Boi è il luogo ideale per gli amanti delle meraviglie subacquee. Nella baia privata dell'albergo il mare è un paradiso sommerso di flora e fauna. Snorkeling e immersioni spettacolari sono garantite. Invece il paradiso emerso a disposizione degli ospiti di questo esclusivo resort pluristellato è composto da 123 camere tra Suite, Villette e la meravigliosa Villa Bellavista, un parco mediterraneo, spiaggia privata e cinque piscine, di cui una ideale per le famiglie e l’infinity relax pool a 2 piani con la sua vista mozzafiato.



Anche la cucina del Resort omaggia la tradizione culinaria di Sardegna attraverso un ventaglio di offerte enogastronomiche: un ristorante à la carte frontemare, il ristorante principale “La Piazzetta” dove il protagonista è un sontuoso buffet con stazioni di show cooking e griglia, la pizzeria con forno a legna e il più autentico gelato artigianale. Senza dimenticare gli eventi con Chef stellati, Pizzaioli Campioni del Mondo e ambassador della vera tradizione millenaria di questa magica terra.



Perfetto per una fuga romantica il Falkensteiner Resort Capo Boi è anche il primo resort per famiglie della Falkensteiner Premium Collection, con una grande varietà di servizi, anche personalizzati, per i più piccoli e i loro genitori. Oltre al servizio babysitting, nursery, l'albergo offre per il divertimento dei piccoli ospiti: Falky Land, un playground all’interno e all’esterno con sala giochi, mini cinema, un programma variegato di attività con uno staff di animazione esperto. Innovativo concierge dei bambini, in cui prenotare attività di diving, corsi di nuoto, escursioni, itinerari giornalieri e divertenti attività nel petting zoo e nell’orto biologico di Capo Boi.



Mentre i piccoli si divertono, i “grandi” possono scegliere di abbandonarsi al piacere del benessere più esclusivo nella suggestiva Acquapura SPA tra una piscina riscaldata panoramica, un bagno turco, sauna finlandese e biosauna, ed esclusivi trattamenti firmati Anne Semonin. L’hotel sposa la filosofia dei Boo[s]tcamp Falkensteiner per rigenerarsi e sentirsi in forma. Per questo propone sessioni di allenamento, percorsi per la ricerca, dell’equilibrio psicofisico, tra cui jogging, tai chi, immersioni, coadiuvate ad un piano di alimentazione personalizzato, con istruttori e specialisti selezionati tra le eccellenze del mondo sportivo. E a settembre, i protagonisti saranno Flavia Pennetta e Fabio Fognini: i due campioni di tennis si alleneranno con gli ospiti del Resort, svelando magari qualche segreto del mestiere ai più appassionati! Il divertimento è garantito di giorno e di notte con musica dal vivo, serate a tema, masterclass di cucina, dj-set e tanti eventi.

