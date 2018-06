Frigoriferi in Offerta : Come scegliere il Miglior modello

Sia nei negozi fisici che sui siti di e-commerce specializzati nella vendita di grandi elettrodomestici come ad esempio il noto portale, molto spesso vengono proposti frigoriferi in offerta che si differenziano per marchio di produzione, tipologia, caratteristiche tecniche e accessori. Si tratta di fattori che devono essere valutati con attenzione prima di procedere all'acquisto. Infatti non si deve optare automaticamente per la soluzione con il prezzo inferiore, ma considerare il rapporto qualità/prezzo dell'offerta e quali sono le proprie esigenze. Solo così si riesce a scegliere l'elettrodomestico migliore, facendo un acquisto in maniera intelligente e conveniente.Il frigorifero è un elettrodomestico fondamentale in cucina perché serve a conservare gli alimenti (sia crudi che cotti): di conseguenza deve essere sufficientemente capiente e ordinato all'interno. In questo modo si riesce a distribuire in maniera adeguata il cibo. In secondo luogo questo elettrodomestico influisce anche sui consumi energetici in quanto è sempre collegato alla corrente. Proprio per questo motivo risulta essere necessario optare per una tariffa luce conveniente e per un modello dai consumi ridotti per risparmiare. Inoltre la maggior parte dei frigoriferi integra uno scomparto freezer destinato ai surgelati e agli alimenti congelati. In questo modo si conservano a lungo. In commercio esistono tanti modelli diversi e la stessa varietà si riscontra tra i frigoriferi in offerta. Per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze ed effettuare un acquisto intelligente occorre tenere in considerazione diversi fattori, come:Si tratta di una caratteristica da valutare in base alla frequenza con cui si mangia a casa e al numero delle persone presenti nell’abitazione. Infatti chi abita da solo non necessita di un elettrodomestico molto capiente; lo stesso vale per chi pranza e cena raramente a casa. Si tratta di un accorgimento intelligente per risparmiare contemporaneamente sui consumi energetici. Optare per un frigo capiente e lasciare mezzo vuoto è uno spreco energetico e una decisione poco pratica. È sufficiente valutare il consumo settimanale per scegliere nel modo migliore. Invece le famiglie hanno bisogno di un frigorifero con una capienza proporzionata alle loro dimensioni. La scelta deve essere quindi fatta tenendo conto del consumo settimanale di cibo. Per un single la capienza del frigorifero può andare dai 100 ai 150 litri, mentre il volume sale a 220-250 litri se si parla di una coppia. Invece una famiglia di 4 persone necessita di un modello da 280-300 litri. Si consiglia di prendere con le dovute cautele le indicazioni riportate nell'etichetta tecnica, perché alcune volte si riportano valori arrotondati per eccesso;. Alcuni marchi sono considerati dei veri e propri leader del settore in quanto garantiscono affidabilità, convenienza e durabilità. Al tempo stesso sono dotati di tutte le certificazioni europee. Un aspetto da tenere in considerazione è il fatto che le grandi case spesso usano marchi diversi per la propria produzione. Di conseguenza è possibile acquistare un frigorifero con alte prestazioni a costi inferiori rispetto a soluzioni equivalenti dove è soltanto l'etichetta a essere diversa;Nella scheda tecnica sono riportanti il consumo elettrico in KWh e la classe energetica dell'elettrodomestico. Si consiglia di optare per modelli di livello superiore, cioè A++ e A+++, in quanto garantiscono un buon risparmio di energia elettrica. Proprio per questo motivo si ammortizza il prezzo maggiore in poco tempo e si continua ad avere consumi energetici ridotti per l'intero ciclo di vita dell'elettrodomestico;. I modelli dotati di spie luminose e acustiche sono maggiormente affidabili perché segnalano immediatamente problemi tecnici e di gestione, come la chiusura scorretta della porta oppure la mancanza di corrente;. I frigoriferi ventilati con scomparto freezer no frost consentono di conservare meglio gli alimenti e di avere consumi energetici inferiori. Infatti questa funzionalità consente di mantenere la temperatura uniforme e di evitare la formazione di brina. In questo modo non è necessario sbrinare periodicamente il frigorifero e le operazioni di pulizia si svolgono in maniera rapida e semplice;. Questo valore viene riportato nella scheda tecnica ed è espresso in decibel. Si tratta di un elemento che migliora anche il comfort abitativo. I modelli più silenziosi hanno una rumorosità pari oppure inferiore a 40 dB;i. I frigoriferi migliori sono quelli dotati di due termostati separati, così da gestire in maniera autonoma il freezer e lo scomparto principale;. Consente di mantenere costante la temperatura dello scomparto frigo oppure del freezer, aumentando automaticamente il freddo quando si inseriscono nuovi prodotti in grande quantità. La temperatura riporta spontaneamente ai livelli preimpostati quando i nuovi alimenti si sono congelati oppure raffreddati.Tutti i modelli di frigorifero in commercio appartengono a diverse categorie. Le più diffuse sono:. Pensati per gli utenti che acquistano e consumano con una notevole frequenza alimenti freschi. Il ricambio interno è regolare e veloce, quindi non è necessaria garantire una lunga conservazione dei cibi. Infatti questi elettrodomestici non sono dotati di scomparti in grado di raggiungere basse temperature;. Presentano un vano congelatore (nella maggior parte dei casi a 4 stelle) posto nella parte superiore e un vano frigorifero di discrete dimensioni. Quest'ultimo occupa in genere i due terzi del volume totale ed è organizzato al proprio interno da ripiani e cassetti multifunzione oppure dedicati. Le soluzioni più semplici integrano soltanto i cassetti frutta e verdura, mentre quelle più innovative hanno uno scomparto separato per la carne e il pesce. Gli elettrodomestici più tecnologicamente avanzati presentano motori separati, quindi si può risparmiare sui consumi energetici utilizzando solo una parte del frigorifero in base alle proprie esigenze;. In questo caso il freezer è posizionato nella parte inferiore del dispositivo e il vano frigo in quella superiore. Il primo è ripartito internamente in tre cassetti indipendenti così da avere una migliore organizzazione interna. Comunque non è possibile conservare nel congelatore confezioni di surgelati extralarge;. Si caratterizza per grandi dimensioni, quindi non è adatto per tutti gli utenti. Può essere a 4 porte oppure side by side, dove le due porte sono affiancate e permettono rispettivamente l'accesso al freezer e al vano frigorifero. la larghezza può arrivare a un metro in quanto hanno una capienza di 400 litri o superiore. I vari modelli side by side presentano diverse distribuzioni dei volumi e del congelatore a seconda dell'azienda produttrice;- fL'elettrodomestico viene inserito all'interno dell'apposito mobile cucina così da essere nascosto alla vista. Il congelatore è situato nella parte bassa e la porta viene fissata all'anta del mobile. Di conseguenza i volumi devono essere compatibili.