Carte di credito e figli minorenni, un binomio che può sembrare azzardato e prematuro ma che, sempre più frequentemente si sta trasformando in un’opportunità sia per i genitori sia per i figli. I tempi, le esigenze, le abitudini sociali, cambiano e queste evoluzioni inevitabilmente coinvolgono le famiglie. Concedere una carta di credito ad un ragazzo, un adolescente, può essere un’idea da considerare, soprattutto nel caso in cui i propri figli partano per una vacanza studio all’estero dove vivere per un breve periodo in maniera autonoma. Può essere una palestra per maturare consapevolezza verso il denaro.

Le motivazioni alla base di una simile opzione possono variare molto e dipendono sempre dalle abitudini personali ma, sicuramente gli aspetti più comuni riguardano la praticità di affidare al proprio figlio minorenne un mezzo di pagamento comodo, veloce, che sottolinei la fiducia nei suoi riguardi e la responsabilità di un certo grado di autonomia. Un gesto del genere può motivare i ragazzi ad assumere comportamenti coscienti e saggi nei riguardi del denaro, insegnando loro a curarlo, a gestirlo e a monitorare le uscite.

Nel caso si opti per una carta di pagamento quale tipologia scegliere?

Quale carta di pagamento usare?

Quale carta di pagamento potrebbe essere la più indicata per un ragazzo? Carta di credito o debito? È bene valutare questo aspetto per scegliere la soluzione più adatta, visto che non c’è una vera e propria carta per minorenni ma sono disponibili carte di debito prepagate non associate ad un conto corrente che, si teme, possa essere “svuotato” dal minorenne al quale, in ogni caso non può essere assegnata una carta personale da conto bancario. Le banche, infatti, ritengono determinati soggetti, tra cui i minori di 18 anni, inaffidabili. La presenza di un adulto per ottenere una carta è, quindi necessaria. Il primo passo è selezionare alcune delle migliori carte prepagate per avere una panoramica di cosa offra il mercato finanziario oggi.

Una carta di debito offre il vantaggio di essere temporanea, di avere una validità variabile dai tre ai dieci anni e la sua disponibilità monetaria è conseguenza di quanto si accrediti all’attivazione o alla ricarica. In tal modo i genitori sanno sempre quale importo massimo possa essere speso dal minorenne. Inoltre le prepagate hanno costi ridotti e l’attivazione è soggetta sempre alla presenza di un adulto, di un genitore, a cui spetta la vigilanza sull’uso della carta. Questo rappresenta un vantaggio per la sicurezza di figlio e famiglia.

Carta prepagata come mezzo educativo

Una pratica modalità di pagamento è la carta prepagata che, di solito è destinata ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. In parte è un po’ limitata in quanto non tutti gli esercizi commerciali o le attività di servizi sono propensi ad accettarla. Da questo punto di vista, quindi potrebbe essere poco pratica ma consente di effettuare spese online in modo molto semplice e sicuro.

La prepagata può essere valutata come mezzo educativo per insegnare ai giovani a limitarsi nelle spese, a monitorarle e a prestare attenzione alle proprie finanze. Il controllo genitoriale è sempre possibile in più forme e consente di correggere in tempo eventuali errori o spese eccessive. In che modo? Ad esempio ponendo un limite alle spese tramite carta o collegando quest’ultima ad un app del cellulare di uno dei genitori in modo che da tenere sott’occhio il suo uso. Metodi preziosi per riconoscere fiducia ai figli aiutandoli a maturare nel proprio rapporto con il denaro senza rischiare esborsi ingenti e perdite economiche.

Economia domestica: dai contanti alla carta di credito

Un buon inizio per comprendere se i ragazzi siano pronti ad occuparsi delle proprie finanze tramite carta è analizzare come si sono comportati nella gestione dei contanti. Molti giovani, negli anni, ricevono un budget di spesa settimanale o mensile e, in base alla gestione di questo i genitori possono rendersi conto se siano già in grado di autolimitarsi negli acquisti. Tener traccia delle spese aiuta ad effettuare verifiche periodiche senza risultare troppo invadenti. Cosa resa ancora più facile usando una carta di debito o una prepagata.